الكشف عن المواعيد الجديدة لمباريات دوري أبطال آسيا المؤجلة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن المواعيد الجديدة لمباريات دوري أبطال آسيا، بعد تأجيل أكثر من جولة لتفشي ”فيروس كورونا“ في دول شرق القارة.

وأوضح الاتحاد الآسيوي، أنه قرر إقامة مباريات منطقة شرق آسيا خلال شهري مارس وأبريل.

كما أعلن الاتحاد الآسيوي بأنه لن يجري أي تغيير، حتى الآن، على موعد نهائي دوري أبطال آسيا 2020 (الذهاب يوم 22 نوفمبر في الشرق، الإياب يوم 28 نوفمبر في الغرب).

وأوضح الاتحاد في بيانه الرسمي: ”اتفق ممثلون عن الاتحادات الوطنية الأعضاء والأندية في منطقة شرق آسيا على تحديد مواعيد جديدة لمباريات الأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا 2020، وذلك من أجل إتاحة المجال أمام استكمال المباريات المؤجلة من دور المجموعات في البطولة“.

وأضاف البيان: ”وحال الاتفاق بين الناديين المتنافسين على إقامة المباريات بينهما في التاريخ المحدد أصلا، فإنها ستقام وفق ما هو مقرر، وسيتم الإعلان عن القائمة الكاملة للمباريات بعد الاتفاق مع جميع الأطراف وبعد التأكيد من الاتحادات الوطنية والأندية بحلول 16 آذار/مارس 2020“.

وتابع: ”أما في حالة تواصل الظروف الاستثنائية الحالية، فإن المباريات التي تضم أندية من غير اليابان فإنها يمكن أن تقام في شهر تموز/يوليو، على أن تستكمل جميع المباريات التي لم تقم في الجولتين الأولى والثانية قبل شهر آب/أغسطس 2020“.

وجاءت مواعيد المباريات كالتالي:

19،20 مايو (الجولة الثالثة)

26،27 مايو (الجولة الرابعة)

16،17 يونيو (الجولة الخامسة)

23،24 يونيو (الجولة السادسة)

دور الـ16 (أغسطس)

دور الـ8 (سبتمبر)

دور الـ4 (أكتوبر)

وكان الاتحاد الآسيوي أعلن الفترة الماضية عن تأجيل عدة مباريات للأندية السعودية والإماراتية مع نظيرتها الإيرانية، كما أعلن إرجاء جمعيته العمومية المقررة في أبريل المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد والذي أدى إلى تأجيل وإلغاء عدد من المباريات القارية.