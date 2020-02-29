 تأجيل مباراتي العين والشارقة في الجولة المقبلة لدوري أبطال آسيا – إرم نيوز‬‎

تأجيل مباراتي العين والشارقة في الجولة المقبلة لدوري أبطال آسيا

تأجيل مباراتي العين والشارقة في الجولة المقبلة لدوري أبطال آسيا

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم رسميا عن تأجيل مباراتي العين والشارقة ضمن الجولة المقبلة لدوري أبطال آسيا.

وأوضح الاتحاد في تغريدة رسمية عبر حسابه، يوم السبت: ”الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يقرر تأجيل مباراتي العين والشارقة ضمن الجولة المقبلة لدوري أبطال آسيا، بسبب الظروف الصحية الراهنة التي تمر بها المنطقة“.

وكان نادي العين الإماراتي، قد أعلن في بيان رسمي أنه طلب من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل مباراته مع السد القطري، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ويتذيل العين ترتيب المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا، بعدما خسر 0/4، و1/2 أمام سباهان والنصر السعودي على الترتيب.

وكانت بعثة فريق نادي الشارقة قد غادرت بالفعل بطائرة خاصة إلى الدوحة لمواجهة فريق الدحيل في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا بعد غد الإثنين.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أعلن إرجاء مباريات أندية شباب الأهلي والوحدة الإماراتيين والتعاون السعودي التي كانت مقررة مع شهرخودرو واستقلال طهران وبيرسيبوليس الإيرانيين الأسبوع المقبل في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم حتى إشعار آخر، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان من المقرر ان يلعب الوحدة مع استقلال طهران يوم الإثنين في أبوظبي، وشباب الأهلي مع شهرخودرو الثلاثاء في دبي.

كذلك أعلن التعاون عبر حسابه على تويتر موافقة الاتحاد الآسيوي ”على طلب إدارة النادي بتأجيل مواجهة التعاون مع بيرسيبوليس الإثنين“ والتي كانت مقررة في دبي.

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