العين الإماراتي يطلب تأجيل مباراته مع السد بدوري أبطال آسيا

قال نادي العين الإماراتي، اليوم السبت، إنه طلب من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل مباراته مع السد القطري، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وقال العين في بيان عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”أكد ماجد العويس عضو مجلس إدارة شركة نادي العين، أن العين خاطب الاتحاد الآسيوي برسالة رسمية عن طريق اتحاد الكرة؛ وذلك لتأجيل مباراة الفريق المقررة الثلاثاء المقبل، أمام السد، على استاد هزاع بن زايد“.

وأضاف: ”تأتي هذه الخطوة المطالبة بتأجيل المباراة اتساقا مع إجراءات الوقاية والمراقبة المتبعة في الدولة حاليا، بهدف التصدي لفيروس كورونا، خاصة أن الساعات الماضية شهدت اكتشاف حالتين حول استاد هزاع بن زايد“.

وتابع: ”كما أشارت التقارير الإعلامية أخيرا إلى إصابة عدد من لاعبي فريق سباهان الإيراني الذي واجه السد في الأسبوع الماضي، وحرصا من العين والتزامه بكافة إجراءات السلامة ارتأينا مخاطبة الاتحاد الآسيوي لتأجيل المباراة، وننتظر رد الاتحاد“.

ويتذيل العين ترتيب المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا، بعدما خسر 0/4، و1/2 أمام سباهان والنصر السعودي على الترتيب.