الاتحاد الإماراتي لكرة القدم: ننظر بعدم لعب الوحدة وشباب الأهلي لمبارياتهما في الجولة المقبلة بدوري أبطال آسيا (فيديو)

قال محمد بن هزام الظاهري، الأمين العام للاتحاد الإماراتي لكرة القدم، إنهم في الاتحاد ينتظرون رد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشأن مسألة انتشار ”فيروس كورونا“ في العديد من البلدان التي تستضيف مباريات الأندية الإماراتية مع نظيرتها الإيرانية بدوري أبطال آسيا.

وقال هزام خلال تصريحات لقناة ”أبوظبي الرياضية“:“نتابع جميع التطورات في المنطقة، وننسق مع جميع الجهات، والاتحاد الآسيوي هو من يعتمد على القرارات الرسمية، وتم إخطاره بقرار الهيئة العامة للطيران المدني وأيضًا قرار وزارة الخارجية لمنع السفر إلى البلدان التي انتشر بها هذا المرض، وأرسلنا للاتحاد الآسيوي بهذا الخصوص، وخلال 48 ساعة سيرد علينا، ونحن متأكدون أن الاتحاد سيتخذ القرار السليم والنظر في الوضع بشكل عام“.

وأضاف:“حريصون على سلامة لاعبينا، ونتابع هذه الأمور أولًا بأول.. وننظر بعدم لعب هذه المباريات في الوقت الحالي والنظر بهذا الموضوع من خلال إدارة المسابقات والأمانة العامة في الاتحاد الآسيوي“.

"ننظر في عدم لعب #الوحدة و #شباب_الأهلي لمبارياتهم في الجولة القادمة في #أبطال_آسيا"#أبوظبي_اليوم

محمد بن هزام الظاهري – الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم حمل تطبيق #أبوظبي_الرياضية مجاناً وتابع البث المباشر عبر الرابط:https://t.co/EsnSIN8IkF pic.twitter.com/2w5Rju8GtD — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 25, 2020

ويواجه الوحدة نظيره استقلال طهران في المباراة المقبلة على استاد آل نهيان يوم 2 مارس، فيما يلتقي شباب الأهلي مع نظيره شاهر خودرو، يوم الثلاثاء 3 مارس على ملعب مكتوم بن راشد آل مكتوم.

وأعلنت الإمارات، اليوم الثلاثاء، تعليق جميع الرحلات المتجهة والقادمة من إيران، وذلك كإجراء احترازي لمواجهة فيروس ”كورونا“ المستجد.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني تعليق جميع الرحلات المتجهة والقادمة من إيران، بما فيها طائرات الركاب والشحن، اعتبارًا من، اليوم الثلاثاء، ولمدة أسبوع قابلة للتجديد.

وأشارت الهيئة إلى أن قرارها يندرج في إطار الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الإمارات لمواجهة فيروس ”كورونا“ المستجد، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية قد قررت منع سفر مواطني الدولة لكل من إيران، وتايلاند، في الوقت الحالي وحتى إشعار آخر، حرصًا على سلامتهم وخشية الإصابة بالفيروس.

وكانت تقارير أشارت إلى احتمالية إيقاف النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا نظرًا لصعوبة إقامة مباريات فرق شرق آسيا التي تعاني بلدانها بشكل كبير من انتشار الفيروس، فيما نفت تقارير أخرى صحة اتخاذ هذا القرار، وأن الأمر سيقتصر على تأجيل بعض المباريات.

ويشارك في النسخة الحالية من البطولة الآسيوية: الهلال، والنصر، والتعاون، والأهلي من السعودية، وأندية: الشارقة، وشباب الأهلي، والعين، والوحدة من الإمارات.

وبدأ الفيروس الذي وُلد في الصين الظهور في مناطق أخرى ولدى ضحايا آخرين، حيث وصل إلى كوريا الجنوبية وإيران وبعض دول الخليج العربي، إلى جانب بعض الدول الأوروبية وعلى رأسها إيطاليا.

وقدم الاتحاد البحريني لكرة القدم اعتذاره عن عدم استضافة مباراة النصر السعودي، أمام سباهان أصفهان الإيراني، في دوري أبطال آسيا، في مباراة الجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الرابعة، والمقررة في الثالث من مارس المقبل.

كما اعتذر الاتحاد الكويتي أيضًا عن استضافة مباراة التعاون السعودي وبیرسبولیس الإيراني في المجموعة الثالثة وذلك بسبب فيروس ”كورونا“.

وجاء ذلك في ظل انتشار الفيروس في إيران، وبالتالي إمكانية إصابة لاعبي فريق سباهان الإيراني واللاعبين والجماهير التي ستحضر المباراة.

ومن جانبه ألغى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي مباريات الأندية السعودية ضد الإيرانية والتي تقام على ملاعب محايدة، بعد اعتذار البحرين والكويت عن استضافة المباريات.