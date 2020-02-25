الاتحاد الآسيوي ينفي تأجيل دوري أبطال آسيا

نفى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل بطولة دوري أبطال آسيا 2020 لأجل غير مسمى، بسبب تفشي فيروس ”كورونا“ في المنطقة.

وأكد الاتحاد استمرارية البطولة مع التمسك بالتأجيل الجزئي لبعض المباريات بناء على القرارات الخاصة بالدول المشاركة.

وكانت تقارير صحفية، قد أشارت إلى أنه قد يتم تأجيل بطولة دوري أبطال آسيا 2020، أو إلغاؤها بسبب تفشي وباء كورونا في عدد من الدول الآسيوية ورفض البعض استضافة الفرق الأخرى.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”الرياض“ السعودية، فإن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ربما يؤجل المباريات لمدة زمنية غير معلومة، أو يلغي النسخة الحالية من البطولة.

وقالت الصحيفة: إن مباريات دول شرق آسيا (الصين وكوريا واليابان) متوقفة بسبب تفشي المرض، وإذا ما حدث وألغيت البطولة في نسختها الحالية فإن ممثل القارة في بطولة كأس العالم للأندية العام المقبل سيكون هو نفسه الهلال بطل 2019.

وكانت دولتا الكويت ومملكة البحرين قد اعتذرتا عن استضافة الفرق الإيرانية التي ستلعب مبارياتها في بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري أمام النصر والتعاون السعوديين.

وتواجه البطولة الآسيوية تحديات كبيرة بسبب انتشار كورونا في الدول الآسيوية، حيث تم تأجيل اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم بسبب تعذر وصول أعضاء المكتب إلى البحرين بعد تشديد إجراءات السفر حول العالم بسبب اجتياح كورونا.