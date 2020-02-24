نادي النصر السعودي يطالب بتأجيل مباراته أمام سباهان بدوري أبطال آسيا

سيرسل نادي النصر حامل لقب الدوري السعودي طلبا للاتحاد المحلي؛ لمخاطبة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتأجيل مباراة الفريق أمام سباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا.

وقال النصر عبر حسابه على ”تويتر“ اليوم الإثنين: ”سنخاطب الاتحاد السعودي؛ لمخاطبة الاتحاد الآسيوي بتأجيل مباراة الفريق المقبلة في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا أمام سباهان الإيراني يوم الثلاثاء المقبل في طشقند، حرصا من إدارة النادي على سلامة بعثة الفريق“.

وأعلن النصر أنه تلقى خطابا من الاتحاد السعودي، يفيد باعتذار الاتحاد البحريني عن عدم استضافة المباراة، والتي كان من المقرر إقامتها في السادس من أبريل/نيسان المقبل، ضمن الجولة الرابعة بسبب انتشار فيروس كورونا في إيران.

وقرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إقامة مباريات الأندية الإيرانية في ملاعبها بعيدا عن إيران، وذلك بسبب الأوضاع الأمنية، عقب إسقاط طائرة أوكرانية قبل أسابيع.

وفي وقت سابق قررت الكويت والبحرين والعراق حظر أي رحلات مع إيران بعد وفاة عدة حالات في إيران نتيجة فيروس كورونا.