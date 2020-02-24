تقرير: الاتحاد الكويتي يعتذر عن استضافة مباراة التعاون السعودي وبیرسبولیس بدوري أبطال آسيا

ذكرت وسائل إعلام سعودية، اليوم الإثنين، أن الاتحاد الكويتي اعتذر عن استضافة مباراة نادي التعاون السعودي مع بیرسبولیس الإيراني، في دوري أبطال آسيا، بسبب فيروس كورونا.

وبحسب صحيفة ”الرياضية“ فإن الاتحاد الكويتي لكرة القدم اعتذر عن استضافة مباراة التعاون وبیرسبولیس في دوري أبطال آسيا بسبب فيروس ”كورونا“.

ويتصدر التعاون مجموعته بدوري أبطال آسيا، بعدما حصد 6 نقاط من فوزين على الشارقة والدحيل.

وقرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إقامة مباريات الأندية الإيرانية في ملاعبها بعيدا عن إيران، وذلك بسبب الأوضاع الأمنية، عقب إسقاط طائرة أوكرانية قبل أسابيع.

وفي وقت سابق قررت الكويت والبحرين والعراق حظر أي رحلات مع إيران بعد وفاة عدة حالات في إيران نتيجة فيروس كورونا.

وصباح الإثنين، ذكرت صحيفة ”الرياضية“ أن إدارة نادي النصر السعودي تسلمت خطابا من الاتحاد الآسيوي، يكشف من خلاله اختيار مدينة طشقند الأوزبكية، كأرض محايدة، لمباراة العالمي أمام سباهان.

وحققت الأندية السعودية نتائج جيدة في أول مباراتين بدوري أبطال آسيا، حيث يتصدر الأهلي والهلال والتعاون والنصر ترتيب مجموعاتهم، لكن الوحيد الذي ينفرد بالصدارة هو التعاون، في حين أن بقية الفرق تتقاسم الصدارة مع منافس آخر.

وفي الجولة الثالثة من دور المجموعات يلعب الهلال حامل اللقب مع باختاكور الأوزبكي، والأهلي مع الشرطة العراقي، والنصر مع سباهان الإيراني، والتعاون مع بیرسبولیس الإيراني.