تقارير: الاتحاد الآسيوي يؤكد إقامة مباراة النصر السعودي أمام سباهان الإيراني في طشقند

كشفت تقارير صحفية على أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، استقر على إقامة مباراة نادي النصر السعودي ضد نظيره سباهان الإيراني، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، في مدينة طشقند الأوزبكية.

وكان الاتحاد القاري قد قرر إقامة مباريات الأندية الإيرانية في ملاعبها بعيدا عن إيران، وذلك بسبب الأوضاع الأمنية المتقلبة هناك.

وكشفت صحيفة ”الرياضية“ السعودية، يوم الاثنين، أن إدارة النصر تسلمت خطابا من الاتحاد الآسيوي، أمس الأحد، يكشف من خلاله عن اختيار مدينة طشقند الأوزبكية، أرضا محايدة، لمباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام سباهان.

ويحتل النصر السعودي المركز الثاني في المجموعة الرابعة، برصيد أربع نقاط، بفارق الأهداف خلف السد القطري متصدر الترتيب، متقدما بفارق نقطة عن سباهان صاحب المركز الثالث، فيما يتذيل العين الإماراتي ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط بعد مرور جولتين.

كما يستعد النصر لاستضافة الأهلي على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز ، ضمن منافسات الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت تقارير سابقة قد كشفت عن تلقي الاتحاد الآسيوي، تحذيرات عاجلة من بعض المنظمات الصحية، من إقامة مباريات الأندية الإيرانية، في دوري الأبطال، خلال الفترة الحالية.

وكان الاتحاد الإيراني لكرة القدم، قد قرر إقامة مباريات الدوري الإيراني، دون جمهور، بسبب تفشي مرض كورونا، وهو الأمر الذي اعترضت عليه بعض الأندية.

ففي قمة الدوري الإيراني، رفض سباهان أصفهان، حضور ملعب مباراته أمام بيرسبوليس، بسبب منع حضور الجمهور، حيث انتظر الفريق الخصم، وطاقم التحكيم، المدة القانونية، قبل إعلان إلغاء المباراة رسميا.

وحظرت الكويت والبحرين والعراق أي رحلات مع إيران خشية انتقال فيروس كورونا إليها.