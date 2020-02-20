رسميا.. إيقاف بغداد بونجاح مهاجم السد القطري شهرين

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إيقاف النجم الجزائري بغداد بونجاح لاعب نادي السد القطري مدة شهرين؛ بسبب هجومه على الحكم العماني أحمد أبو بكر الكاف، الذي أدار مباراة فريقه أمام الهلال السعودي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وكتب نادي السد عبر ”تويتر“، الاتحاد الآسيوي يوقف بغداد بونجاح لمدة شهرين، وبالتالي غيابه عن مباراتي العين ذهابا وإيابا؛ وذلك على خلفية هجومه على حكم مباراة السد والهلال، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وخسر السد 1/4 على ملعبه أمام الهلال في تلك المباراة، وعقب اللقاء قال بونجاح: ”تعرضنا لظلم تحكيمي كبير من الحكم أحمد أبو بكر الكاف، المباراة كانت كبيرة عليه، وكانت بحاجة لحكم يملك شخصية قوية وصارمة“.

وتساءل المهاجم الجزائري: ”أين تقنية الفيديو في مباراة كبيرة بحجم نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وهي التقنية التي تطبق في العديد من دوريات العالم من أجل العدل ولكي يحصل كل فريق على حقه“.

ويشارك السد في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا ضمن المجموعة الرابعة التي تضم: النصر السعودي والعين الإماراتي وسبهان الإيراني.

وحصد السد 4 نقاط في أول مباراتين، مع النصر السعودي وسباهان، ويتصدر مع النصر ترتيب المجموعة، على أن يلعب مع العين مرتين، ثم مع النصر، وأخيرا مع سباهان.