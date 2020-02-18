ترتيب مجموعة العين والنصر في دوري أبطال آسيا (صورة)

ارتكب خالد عيسى حارس العين خطأ فادحا قبل النهاية بتسع دقائق، استغله عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر السعودي ليمنح فريقه الفوز 2-1 على مستضيفه الإماراتي.

وفي المباراة الأخرى فاز السد القطري 3-صفر على ضيفه سيباهان الإيراني ضمن الجولة الثانية للمجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وخسر العين للمباراة الثانية على التوالي في المجموعة على أرضه بعد هزيمته الثقيلة 4-صفر أمام سيباهان بينما حقق النصر انتصاره الأول بعد تعادله 2-2 مع ضيفه السد في الجولة الأولى.

وظل العين في ذيل الترتيب دون نقاط، متأخرا بفارق أربع نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني الذي يتأخر بفارق الأهداف عن السد المتصدر، ويأتي سيباهان في المركز الثالث بثلاث نقاط من مباراتين.

وفيما يلي جدول ترتيب المجموعة الرابعة كاملا: