أهداف مباراة العين ضد النصر.. 1/1 (فيديو)

تقدم عمر ياسين لاعب نادي العين الإماراتي بهدف في شباك النصر السعودي، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين على إستاد هزاع بن زايد، اليوم الثلاثاء، الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة ضمن دوري أبطال آسيا.

واستغل العين خطأ دفاع النصر، وأحرز هدف التقدم عن طريق عمر ياسين في الدقيقة 18.

وأعاد مختار علي المباراة إلى نقطة البداية وأحرز هدف التعادل للنصر في الدقيقة 57.

يحتل العين المركز الأخير بلا نقاط بعد خسارته في الجولة الأولى على يد سباهان الإيراني خارج دياره برباعية دون رد في هزيمة مفاجئة لمتابعي الزعيم.

ويحتل النصر المركز الثالث بعد تعادله على أرضه أمام السد القطري بهدف لكل منهما.

يشهد التاريخ على مواجهة وحيدة جمعت بين الفريقين في مباراة ودية يوم 25 يوليو 2014 وانتهت بالتعادل بين الفريقين بهدف لكل منهما.