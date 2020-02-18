التعاون السعودي يتخطى الدحيل القطري وينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا (فيديو)

واصل التعاون السعودي انتصاراته الآسيوية، وفاز على ضيفه الدحيل القطري 2-صفر في المرحلة الثانية ضمن منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا، يوم الثلاثاء.

افتتح محمد السهلاوي التسجيل للتعاون، بعدما تابع تسديدة زميله عبدالمجيد السواط العائدة من الحارس كلود أمين، ليضع الكرة في الشباك.

ونجح عبدالمجيد السواط في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 55.

وكان التعاون قد افتتح مشواره الآسيوي بفوزه الصعب أمام مضيفه الشارقة الإماراتي بهدف نظيف سجله لاعبه فيصل درويش.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد التعاون إلى 6 نقاط ليتصدر الترتيب، بفارق 3 نقاط عن الدحيل صاحب المركز الثاني.

وبقي فريقا الشارقة الإماراتي وبيرسبوليس الإيراني في المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة، بعد تعادلهما اليوم بنتيجة 2-2.