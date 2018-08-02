نادي التعاون السعودي يتعاقد مع ريان الموسى (صورة)

أبرم نادي التعاون السعودي، صفقة جديدة، بعدما أعلن تعاقده مع ريان الموسى من النادي الأهلي، بعقد مده 3 أعوام.

وكان الموسى انضم للتعاون في يوليو 2017 بعقد بنظام الإعارة لموسم واحد، قبل أن يجدد التعاقد، بصفة الانتقال النهائي.

وكتب التعاون في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أنهت إدارة النادي اتفاقها النهائي مع نظيرتها بالنادي الأهلي، على انتقال اللاعب ريان الموسى لمدة 3 مواسم”.

وأوضح التعاون أن ريان الموسم، البالغ من العمر 24 عامًا، سيوقع العقد النهائي في اليومين المقبلين، بمقر معسكر الفريق في هولندا.

وسيسهل التعاون مشواره في الدوري السعودي موسم 2018/2019 أمام الأهلي يوم الـ 1 من سبتمبر المقبل.