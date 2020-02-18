طمس شعار كأس الدوري السعودي على قمصان لاعبي النصر ضد العين يغضب جمهور ”العالمي“

أعربت الجماهير السعودية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبها بعدما ظهر قميص لاعبي نادي النصر في مواجهة العين، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء الثلاثاء، في دوري أبطال آسيا، وشعار الدوري مطموس.

ودشن الجمهور هاشتاغا تحت اسم ”#الاسيوي_يطمس_كاس_النصر_المحلي“، بعدما قام الاتحاد الآسيوي بطمس شعار الدوري من قميص النصر المشارك به في بطولة آسيا.

وتداول الجمهور تحت الهاشتاغ صورا لقميص ”العالمي“ خلال المباراة لا يظهر عليها شعار الدوري السعودي الذي توج به الفريق العام الماضي، كما ظهر القميص أيضا خلال الاجتماع الفني التنسيقي للمباراة، ويبدو أن منظمي البطولة قد قاموا بطمس الشعار بشكل ظاهر، وهو ما أشعل سجالا بين جمهوري الهلال والنصر، اللذين قارنا بين قميص الفريقين في البطولة.

???? على استاد خليفة بن زايد في مدينة العين ..

عقد الاجتماع الفني التنسيقي لمباراة #النصر_العين الإماراتي مساء غدٍ الثلاثاء ???? pic.twitter.com/GqMrPiGMRr — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) February 17, 2020

ودافع مغرد نصراوي يدعى عبدالعزيز، قائلا: ”شالوه عشان هذا حق الدوري وهذا كأس آسيا يا أخي جمهور الهلال مدري شفيهم“.

#الاسيوي_يطمس_كاس_النصر_المحلي شالوه عشان هذا حق الدوري وهذا كاس اسيا ياخي جمهور الهلال مدري شفيهم pic.twitter.com/mzGK7pT3Gn — عبدالعزيز الحربي (@Azooz7800) February 18, 2020

وقال نايف عبدالله: ”الله يهديكم بس فشلتونا في هالمنظر كأس سمو سيدي ولي العهد ما يصير بهالشكل وين الجهاز الإداري عن هالمهزلة معروف ما يحق لكم ترتدون طقم عليه شعار بطولة محلية“.

#مطموس_اسيا الله يهديكم بس فشلتونا في هالمنظر كأس سمو سيدي ولي العهد مايصير بهالشكل وين الجهاز الإداري عن هالمهزله معروف مايحق لكم ترتدون طقم عليه شعار بطوله محليه!!#الاسيوي_يطمس_كاس_النصر_المحلي pic.twitter.com/Kj0tBPUETK — نايف بن عبدالله (@NaifBinAbdullh) February 18, 2020

وأشار محمد بن ضاحي: ”هذا أكبر دليل إنهم يقلدون الهلال، زعيمهم“.

فيما قال آخر: ”حركة نادي النصر وعلمها إنها غير قانونية وأن الاتحاد الآسيوي سيقوم بطمسها فيها إهانة لدورينا.. يجب معاقبة نادي النصر عليها“.

#الاسيوي_يطمس_كاس_النصر_المحلي

عشان ماحد يقول انها فوتوشب..

توثيق بالفيديو من حسابهم pic.twitter.com/bYxTmctunn — إعبيس (@3bees12) February 18, 2020

وتعثر النصر في افتتاح مواجهاته بدوري أبطال آسيا حينما تعادل على أرضه أمام السد القطري بنتيجة 2-2 يوم الثلاثاء الماضي، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

ويدخل النصر المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة بعدما استعاد الفريق نغمة الانتصارات التي غابت عنه في 3مباريات متتالية، بعد فوزه الكبير على جاره الشباب 4-2 في مباراة مثيرة نجح خلالها أصفر العاصمة من قلب تأخره 2-1 إلى فوز 4-2 في الوقت بدل الضائع.

وفي المقابل، يبحث العين الإماراتي عن تضميد جراحه واستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوزه الأول بهذه النسخة، عقب خسارته الكبيرة أمام ضيفه ساباهان الإيراني 4-صفر يوم الثلاثاء الماضي.

ويواجه العين الإماراتي بطل المسابقة في النسخة الأولى عام 2003 خطر الخروج المبكر من هذه النسخة، حيث إن تعثره في مواجهة النصر سيصعب مهمته كثيراً في التأهل، كون اللقاءين الافتتاحيين على أرضه وبين جماهيره.

وحقق العين فوزاً كبيراً على مضيفه اتحاد كلباء بنتيجة 4-1 في الدوري الإماراتي، ليقلص الفارق بينه وبين المتصدر شباب الأهلي دبي إلى 5 نقاط.

وتضم المجموعة الرابعة في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا فرق؛ السد القطري والعين الإماراتي والنصر السعودي وسباهان الإيراني.