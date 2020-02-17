نادي النصر السعودي يعاقب بيتروس لإساءته لخالد البلطان‎ (فيديو)

كشف الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، تفاصيل العقوبة التي أوقعتها إدارة نادي النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت، على لاعب الفريق بيتروس، إثر تصريحاته التلفزيونية، عقب مباراة الشباب ومهاجمته رئيس الأخير خالد البلطان.

وكان بيتروس قد طالب البلطان باحترام النصر، النادي البطل في المملكة، وعدم التقليل من شأن النادي، كما وصفه بأنه يثرثر كثيرا، عقب مباراة الفريقين، التي انتهت بفوز النصر (4-2)، في الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي تصريحات تليفزيونية، قال المريسل: ”تم معاقبة بيتروس وفقا للائحة الداخلية بعد التصريح الذي أدلى به عقب مباراة الشباب الماضية، وهذه المعلومات حصلت عليها بدقة من داخل نادي النصر“.

عبدالعزيز المريسل : تم معاقبة بيتروس لاعب النصر باللائحه الداخلية بالنادي

. الحصاد الرياضي …. pic.twitter.com/Szdm2QpYZP — الحصاد الرياضي (@alhisad_sport) February 16, 2020

وكانت هيئة الرياضة قد فتحت تحقيقا بشأن الحضور الجماهيري في مباراة الشباب، التي كشفت أحد الفيديوهات المتداولة على موقع التدوينات القصيرة تويتر، أنهم يحملون جنسيات أجنبية.

ونفت إدارة الشباب الواقعة تماما في بيان رسمي تم إصداره اليوم الاثنين، مؤكدة أنها تعتمد الطرق القانونية المتعارف عليها، لتحفيز الجماهير لحضور المباريات.

وقال المريسل: ”إدارة نادي النصر على مسؤوليتي الشخصية لن ترد ولم تظهر في أي بيان أو أي تصريح رسمي من إدارة النصر، و تعلم أن هناك محاولات لإخراج الفريق من التنافس داخل الملعب“.