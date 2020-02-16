هل تتخذ إدارة نادي النصر السعودي إجراء قانونيًا ضد تصريحات الرئيس التنفيذي لنادي الشباب؟

ألمح عبدالله بن زنان، المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر السعودي، إلى وجود تحرك قانوني من جانب إدارة ”العالمي“، برئاسة صفوان السويكت، ردًا على تصريحات خليف الهويشان، الرئيس التنفيذي لنادي الشباب.

وقال الهويشان خلال تصريحات مصورة لصحيفة ”الجزيرة“:“ما حدث هو محاولة إساءة فاشلة باستقطاب بعض العمالة بطريقة معروفة مصادرها، ولا تُحضر إلا إلى نادٍ مثل نوادي الجاليات المعتادة على استقطابها، فكيف نحضرها في مباراة يتجاوز عدد جماهيرها 10 آلاف، ولم نحضرها في مباريات كنا بحاجة إلى حضور أي عدد لإنجاح عملية الحضور الجماهيري“.

وأضاف:“القناعة زادت من يقيننا من خلال تصوير العمالة بشكل غريب، وتصويرها داخل المدرج وحتى خروجها في منتصف الشوط الأول ودون انتظار السحب على الجوائز التي تقدمها الهيئة العامة للرياضة، وزادت قناعتنا أيضًا من خلال التفاعل السريع على مواقع التواصل ومحاولة رمي مسمى نادي الجاليات على ناد آخر“.

وأشار:“تعرضنا لمحاولة إساءة بطريقة وقحة وقذرة من نادٍ يستحق أن يطلق عليه لقب“نادي القرنبع“، وهو خصمنا في هذه المباراة، ولا نتشرف بذكر اسمه في هذا الموقف الذي حاول فيه أن يسيء لنادي الشباب، ونكتفي بالمسمى المتعارف عليه.. والتفاعل الغريب من أسماء ورموز قوية في هذا النادي يؤكد أن لها دورًا بذلك، ولن أتحدث باسم ناديهم فهو بالنسبة لي (نادي الجاليات)“.

وأشار زنان عبر حسابه على تويتر:“إدارة نادي النصر ستأخذ حقها كاملًا أيها الخلوق، ولم يصدر من إدارة نادي النصر أي إساءة لكيان الشباب ولكن هذه أخلاقك“.

وأضاف:“أما أنت فالرد على إساءاتك بنفس ألفاظك لن يتم، لأننا نعرف من نحن ومن أنت، وماذا تمثل، حاول أن تكون أرقى من ذلك، وحبب الناس في ناديك بالأدب حتى يكثر مشجعوه“.

إدارة نادي النصر ستاخذ حقها كاملاً أيها الخلوق..

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لم يصدر من إدارة نادي النصر أي إساءة لكيان الشباب ولكن هذه أخلاقك

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أما أنت فالرد على إساءاتك بنفس ألفاظك لن يكون لأننا نعرف من نحن ونعرف من أنت وماذا تمثل

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حاول أن تكون أرقى وحبب الناس في ناديك بالأدب حتى يكثر عددهم https://t.co/W9GJK9NsJF — عبدالله بن زنان (@bnznan) February 16, 2020

وكان نادي الشباب نفى استعانته ببعض الجاليات لملء المدرجات الخاصة بجماهيره في مباراته الأخيرة أمام النصر، يوم الجمعة الماضي، ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأصدر الشباب بيانًا صحفيًا، اليوم الأحد، ذكر خلاله: تابعت إدارة نادي الشباب ما أثير خلال اليومين الأخيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي والبرامج الرياضية، حول استعانة النادي ببعض الجاليات لملء المدرجات الخاصة بجماهيره في مباراة النصر.

وأضاف:“تنفي إدارة النادي علمها التام بهذا الأمر، وتؤكد أنها تعتمد الطرق القانونية والمتعارف عليها والمعتمدة لدى الهيئة العامة للرياضية لتحفيز الجماهير الرياضية لحضور مباريات الفريق، كما أن إدارة الشباب لم تلجأ لمثل هذه الأساليب في جميع المباريات السابقة التي أقيمت على أرض الشباب، وحتى في المباريات غير الجماهيرية، خاصة أن عدد أفراد هذه المجموعات قليل جدًا ولا يؤثر في أعداد الحضور الإجمالية بغرض الحصول على جائزة المليون ريال“.

وواصل البيان:“كما أن السيناريوهات التي صاحبت كل ذلك تترك العديد من الاستفهامات، ابتداءً من تصوير الباصات التي تقل الجاليات الوافدة قبل وصولها وحتى دخولها المدرج الشبابي، كذلك خروج هذه المجموعة بعد دقائق من بداية المباراة، يؤكد أن حضورها كان بهدف التصوير فقط للإساءة إلى الكيان، كما أن التعاطي الإعلامي يثير العديد من التساؤلات حول الغيابات غير النزيهة، وباشرت الإدارة جمع المعلومات لمعرفة من يقف خلف هذا العمل“.

وأكد نادي الشباب في بيانه الذي ذُيل باسم خلف الهويشان الرئيس التنفيذي أنه يفتخر بمحبي الفريق من مختلف الأطياف والمواطنين والجنسيات المقيمة داخل وخارج السعودية.