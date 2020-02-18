الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.. كل ما تريد معرفته عن مباراة العين ضد النصر في دوري أبطال آسيا

يدور صراع عربي مثير ومرتقب بين العين الإماراتي والنصر السعودي في واحدة من أقوى مواجهات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويشهد اللقاء صراعا تكتيكيا بنكهة برتغالية بين بيدرو إيمانويل المدير الفني لفريق العين ومواطنه روي فيتوريا المدير الفني لفريق النصر.

وتستعرض ”إرم نيوز“ أبرز ملامح هذه المواجهة المرتقبة بين العين والنصر في دوري أبطال آسيا:

رابط قناة الاتحاد الآسيوي على #يوتيوب الناقلة لمباراة #النصر_العين_دوري_ابطال_اسيا داخل السعودية فقطhttps://t.co/rlKYCbjnI9 — إرم سبورت (@EremSports) February 18, 2020

الموعد والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب (هزاع بن زايد) في دولة الإمارات المواجهة بين العين وضيفه النصر في الساعة السادسة إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية السابعة مساء إلا خمس دقائق بتوقيت الإمارات في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4 بصوت المعلق عصام الشوالي والكأس 7 بصوت المعلق منتصر الأزهري ودوري أبطال آسيا عبر تطبيق اليوتيوب بصوت المعلق مشاري القرني.

ترتيب المجموعة

يحتل العين المركز الأخير بلا نقاط بعد خسارته في الجولة الأولى على يد سباهان الإيراني خارج دياره برباعية دون رد في هزيمة مفاجئة لمتابعي الزعيم.

ويحتل النصر المركز الثالث بعد تعادله على أرضه أمام السد القطري بهدف لكل منهما.

تاريخ المواجهات

يشهد التاريخ على مواجهة وحيدة جمعت بين الفريقين في مباراة ودية يوم 25 يوليو 2014 وانتهت بالتعادل بين الفريقين بهدف لكل منهما.

وسيكون لقاء الليلة أول مواجهة رسمية بين العين والنصر ولكن المدرب بيدرو إيمانويل سبق أن واجه النصر خاصة أنه عمل بالدوري السعودي مع فريق التعاون ولعب بيدرو أمام النصر مرتين فاز في مناسبة وخسر الأخرى.

وتبقى مواجهة العين والنصر رقم 12 في تاريخ لقاءات المدربين بيدرو إيمانويل وروي فيتوريا حيث تقابلا 11 مرة سابقة من بينها 10 لقاءات في البرتغال ومواجهة في الدوري السعودي ويتفوق فيتوريا برصيد 7 انتصارات مقابل 3 انتصارات لبيدرو وتعادل وحيد.

أفكار العين

يدخل العين المباراة باحثا عن تحقيق الفوز ولا شيء سواه من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة من الرباعية في لقاء سباهان بجانب إنقاذ مسيرته الآسيوية مبكرا وعدم تكرار سيناريو الموسم الماضي.

وقال المدرب بيدرو إيمانويل قبل المباراة: ”هدفنا إسعاد جماهيرنا أمام منافس قوي وصعب، أعلم عنه الكثير حين واجهته بالدوري السعودي ولكن هذا الأمر لن يؤثر على تفاصيل المواجهة“.

ويلعب بيدرو بطريقة 4-2-3-1 بوجود الحارس الدولي خالد عيسى وأمامه رباعي الدفاع إسماعيل أحمد والياباني شيوتاني تسوكاسا وسعيد جمعة وسالم عبد الله بينما يقود خط الوسط لاعب الارتكاز أحمد برمان وبجواره محمد عبد الرحمن عجب وأمامهما الأوزبكي إسلام خان.

ويعتمد بيدرو في المعادلة الهجومية على سرعات المثلث الهجومي بندر الأحبابي يمينا والبرازيلي كايو كانيدو يسارا والقناص التوغولي لابا كودجو في قيادة الخط الأمامي.

أوراق النصر

يبدو فريق النصر باحثا أيضا عن الفوز الأول بعد التعادل مع السد في لقاء الجولة الأولى وهو ما يفرض صراعا مثيرا في واقع اللقاء.

وقال المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لفريق النصر إنه سعيد بمواجهة مدرب برتغالي آخر كما أنه يقدر إمكانيات وجماهيرية فريق العين واللعب على أرضه ووسط جمهوره.

ويعتمد النصر على طريقة 4-2-3-1 أيضا بوجود الحارس الأسترالي براد جونز وأمامه رباعي الدفاع عبد الإله العمري ونايف موسى وعبد الرحمن العبيد وسلطان الغنام ويقود خط الوسط لاعب الارتكاز مختار علي وبجواره عبد الرحمن الدوسري وأمامهما يحيى الشهري صانع الألعاب.

ويبني أيضا روي فيتوريا أفكاره الهجومية على المثلث الهجومي بقيادة المغربي نور الدين أمرابط ومواطنه القناص عبد الرزاق حمد الله والبرازيلي جوليانو وهو الثلاثي المتفاهم منذ الموسم الماضي.

وقال الدكتور طه إسماعيل، المدير الفني الأسبق لمنتخبي مصر والسعودية لـ“إرم نيوز“ إن المواجهات العربية تتسم دائما بالندية موضحا أن بيدرو مدرب قوي ولكنه مازال في بداية طريقه مع العين وهناك حالة تذبذب واضحة في النتائج.

وأوضح أن النصر سيلعب بشكل متوازن ويعتمد على سرعات أمرابط ومهارة جوليانو وحمد الله للوصول لمرمى العين كما أن الفريق الإماراتي سيعتمد على قدرات الثنائي كايو ولابا كودجو لاختراق دفاعات النصر.