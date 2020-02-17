 نادي الهلال السعودي يعود بفوز ثمين على شباب الأهلي دبي بدوري أبطال آسيا (فيديو) – إرم نيوز‬‎

نادي الهلال السعودي يعود بفوز ثمين على شباب الأهلي دبي بدوري أبطال آسيا (فيديو)

نادي الهلال السعودي يعود بفوز ثمين على شباب الأهلي دبي بدوري أبطال آسيا (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

عاد نادي الهلال السعودي بفوز ثمين بنتيجة 2/1 على منافسه شباب الأهلي دبي الإماراتي، في الجولة الثانية من المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا، الإثنين.

وبدأت الإثارة من البداية عندما تقدم يوسف جابر لشباب الأهلي دبي في الدقيقة 24، لكن الفرنسي بافيتيمبي غوميز أدرك التعادل للهلال في الدقيقة 36، لينتهي الشوط الأول على التعادل 1/1.

وواصل غوميز تألقه وسجل الهدف الثاني له وللهلال في الدقيقة 72، بمساعدة آندري كاريلو.

ورفع الفوز رصيد الهلال إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، وهو نفس رصيد باختاكور الأوزبكي الذي تفوق 3/0 على شاهر خودرو الإيراني.

في حين لا يملك شباب الأهلي دبي أي نقطة، حيث خسر في الجولة الأولى أمام باختاكور ويحتل النادي الإماراتي المركز الثالث في الترتيب.

ويلعب شباب الأهلي دبي مع شاهر خودرو في الجولة الثالثة، في حين يلعب الهلال مع باختاكور.

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