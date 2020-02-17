الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الوحدة الإماراتي والشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا

يبحث فريق الوحدة الإماراتي عن تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه في مواجهة الشرطة العراقي في صدام مثير في دوري أبطال آسيا.

ولن تكون المواجهة سهلة للفريقين في ظل طموحات فريق الشرطة بجانب أن الوحدة لديه خبرات كبيرة تدفعه لمحاولة التقدم في دوري الأبطال.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة الوحدة الإماراتي والشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الخامسة، مساء اليوم الاثنين، بتوقيت السعودية، السادسة مساء بتوقيت الإمارات على ملعب ”فرانسوا حريري“ في مدينة أربيل العراقية بالجولة الثانية للمجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق عامر الخوذيري والكأس 6 بصوت المعلق خالد الحدي.

ترتيب الفريقين

تتساوى فرق المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة بعد نهاية الجولة الأولى بتعادل الوحدة مع الأهلي السعودي بهدف لكل منهما بجانب تعادل الاستقلال الإيراني مع الشرطة العراقي بالنتيجة ذاتها.

ولم يسبق أن تقابل الفريقان من قبل في أي مناسبة قارية أو عربية.

أسلحة الوحدة

يحشد فريق الوحدة أسلحته لتحقيق الفوز على حساب الشرطة خاصة أن الفريق الإماراتي يبحث عن حصد النقاط الثلاث وتحسين ترتيبه في المجموعة.

وقال المدرب الإسباني مانويل خيمينيز، المدير الفني للوحدة، إنه يحترم المنافس بصورة كبيرة ويفكر في كيفية استغلال نقاط قوته وبناء كرة هجومية سريعة للوصول لمرمى الفريق العراقي.

ويغيب عن الوحدة اللاعب طحنون الزعابي ومحمد برغش وعبد الله أنور بسبب الإصابة ، ويعتمد الوحدة على طريقة 4-2-3-1 بوجود الحارس محمد الشامسي وأمامه رباعي الدفاع الكوري الجنوبي تشانج ريم وفارس جمعة ويمينا البرازيلي لوكاس بيمنتا ويسارا خميس إسماعيل.

ويقود خط الوسط الكوري الجنوبي ميونغ لي وبجواره خميس إسماعيل وفي الأمام صانع اللعب المخضرم والقائد إسماعيل مطر ويمينا خليل إبراهيم ويسارا البلجيكي بول مبوكو مع القناص الأرجنتيني سباستيان تيغالي في الهجوم.

طموح الشرطة

يملك فريق الشرطة طموحا كبيرا بقيادة مدربه ألكسندر أليتش الباحث عن تحقيق نتيجة طيبة في مواجهة الوحدة.

وأشار مدرب الشرطة إلى أن فريقه سيلعب بروح الأداء الجماعي لحصد النقاط الثلاث موضحا أنه ينتظر دعما كبيرا من الجماهير العراقية.

ويعتمد الشرطة على طريقة 4-4-2 بوجود الحارس أحمد باسل وأمامه رباعي الدفاع حسام كاظم ووليد سالم وعلي فايز وفيصل جاسم بينما يقود خط الوسط سعد عبد الأمير وبجواره مازن فياض ونبيل صباح ومحمد مزهر وفي الهجوم علاء عبد الزهرة وعلي يوسف في غياب كرار جاسم للإصابة.

وقال المدرب المصري أحمد عبد الحليم، المدير الفني الأسبق للوحدة الإماراتي، لـ“إرم نيوز“، إن هذه المواجهة صعبة بالنسبة للوحدة لأن الكرة العراقية بطبعها مليئة بالمواهب وتملك عنصر السرعة والأداء البدني.

وأوضح أن الدعم الجماهيري لفريق الشرطة سيعطيه دوافع قوية لتحقيق الفوز وسيزيد الضغط على الوحدة خاصة أن الجولة الأولى شهدت تعادلين وبالتالي الحسابات مفتوحة والجميع كأنه يبدأ المشوار من الجولة الثانية.

وأضاف: ”عناصر الخبرة في تشكيلة الوحدة سيكون لها دور كبير في مواجهة الضغوط الجماهيرية للشرطة خاصة إسماعيل مطر وخميس إسماعيل وفارس جمعة وسباستيان تيجالي فهذا الرباعي خاض عدد كبير من اللقاءات المحلية والقارية ولديه باع طويل في التجارب مع الوحدة“.

وأشار إلى أن الشرطة أيضا يملك عناصر مميزة وصاحبة خبرات ولعبوا دوليا مع العراق مثل سعد عبد الأمير وعلاء عبد الزهرة وهو ما يرسم مواجهة صعبة بين الفريقين.