 الوحدة الإماراتي يفرض تعادلا مثيرا على الأهلي السعودي بدوري أبطال آسيا (فيديو) – إرم نيوز‬‎

الوحدة الإماراتي يفرض تعادلا مثيرا على الأهلي السعودي بدوري أبطال آسيا (فيديو)

الوحدة الإماراتي يفرض تعادلا مثيرا على الأهلي السعودي بدوري أبطال آسيا (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

فرض الوحدة الإماراتي التعادل 1/1 على ضيفه النادي الأهلي السعودي، في الجولة الأولى من المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا، الإثنين.

وفشل لاعبو الفريقين في تسجيل الأهداف في الشوط الأول، قبل أن يسجل عبدالفتاح توفيق عسيري الهدف الأول في المباراة، بعدما توغل على الجهة اليمنى، وسدد من داخل منطقة الجزاء في مرمى الحارس محمد حسن الشامسي في الدقيقة 60.

وأدرك تشانغ وو ريم التعادل للوحدة بهدف في الدقيقة 90.

وسبق أن لعب الأهلي مع الوحدة في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، وتعادلا ذهابا 0/0، قبل أن يفوز الوحدة 2/1 في الإياب.

ورفع التعادل رصيد كل فريق إلى نقطة ليتعادلا في النقاط مع استقلال طهران الإيراني والشرطة العراقي، وتعادلا 1/1 كذلك.

وفي الجولة المقبلة يلعب الوحدة مع الشرطة، ثم مع استقلال طهران، في حين يلعب الأهلي مع استقلال طهران ثم الشرطة.

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