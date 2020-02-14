تقرير: مباراة الأهلي والاستقلال تحسم مستقبل كريستيان غروس من الراقي

كشفت مصادر خاصة قريبة الصلة بإدارة النادي الأهلي السعودي، أنها ستحسم أمر مدربها الحالي، السويسري كريستيان غروس، بعد مباراة الراقي مع الاستقلال الإيراني، الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وبحسب المصادر فإن أي نتيجة سلبية للأهلي ستؤدي لفسخ التعاقد مع غروس، إذ تدرس إدارة الفريق برئاسة عبدالإله مؤمنة والمشرف الأمير منصور بن مشعل سبل توفير الشرط الجزائي حال فسخ التعاقد مع المدرب السويسري.

وقالت تقارير إعلامية سابقة إن تعليق إدارة الأهلي قرارها حول غروس، يعود إلى أكثر من سبب، أبرزها ضغط المباريات، حيث يلتقي الأهلي مع الوحدة اليوم في الجولة الـ18 من الدوري السعودي للمحترفين، وبعدها بـ3 أيام فقط سيلتقي الاستقلال.

وأشارت التقارير إلى أن هناك تغييرات إدارية في مقدمتها الاستغناء عن خدمات أحمد بامعوضة المدير التنفيذي الحالي، بجانب تعيين مدير لفريق كرة القدم.

وبشأن اللاعبين، يفضل غروس عدم المجازفة باللاعب عمر السومة أمام الوحدة والاستقلال، تفاديا لتجدد الآلام من جديد، على أن يستمر في برنامجه التأهيلي والدخول تدريجيا في التدريبات الجماعية.

وحصد الأهلي 33 نقطة من 17 مباراة، ويحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، علما أنه تعادل 1/1 مع الوحدة الإماراتي في أول مباريات الفريقين بدوري أبطال آسيا.