إيقاف لوكاس ليما لاعب النادي الأهلي بعد سلوكه أمام العدالة في الدوري السعودي

قررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف لوكاس ليما، لاعب النادي الأهلي مباراتين عقب سلوكه أمام العدالة في الجولة الـ16 من الدوري السعودي.

وقرر حكم المباراة طرد لوكاس ليما في الدقيقة 84، بعد اعتدائه على سي أسس مانداو دون كرة.

وقدّم اللاعب البرازيلي اعتذاره لزملائه وجماهير الأهلي، وأكد أنه ليس من عادته التصرف بهذه الطريقة، وقال: ”أعتذر للنادي وجماهيره لعدم تمكني من إكمال المباراة للنهاية، سأستمر في بذل قصارى جهدي لمساعدة الأهلي على تحقيق أهدافه“.

وأضاف: ”ليس من عادتي أو تصرفاتي ما بدر في المباراة، فقد كان رد فعلي بكرة مشتركة، ولا أعرف كيف حدث هذا الأمر“.

لكن وسائل إعلام سعودية ذكرت أن إدارة الراقي ستعاقب اللاعب.

وانتهت المباراة بالتعادل 1/1، حيث سجل ميدوين بيتيغي للعدالة، وسلمان المؤشر للأهلي.

ويملك الأهلي 33 نقطة من 17 مباراة في المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

ويلعب الأهلي مع الوحدة اليوم الجمعة ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري السعودي.