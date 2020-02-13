تخصيص ملعب الملز لنادي النصر السعودي

قال رجاء الله السلمي، وكيل رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية، إن ملعب الملز سيكون بحال أفضل في مباراة الشباب والنصر بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد شكاوى من أرضية الملعب خلال مباراة النصر والسد بدوري أبطال آسيا.

واشتكى تشافي هيرناندز أسطورة برشلونة ومدرب السد من حالة أرضية الملعب في المباراة التي انتهت بهدفين لمثلهما.

وقال السلمي للقنوات السعودية الرياضية :“تم العمل على ملعب الملز بعد مباراة النصر والسد، وسيكون بحالة جيدة في مباراة النصر والشباب“.

وكشف السلمي عن تخصيص ملعب الملز لنادي النصر فقط، مشيرا إلى أن الأمر الهدف منه الحفاظ على الملعب الذي استهلك كثيرا بحسب قوله“.

ويلعب نادي الهلال بملعب جامعة الملك سعود الذي حصل عليه بحق انتفاع.

وأشار السلمي إلى أن ملعب عبدالله الفيصل بجدة سيكون جاهزًا للمباريات في منتصف الموسم المقبل حيث يخضع لعمليات صيانة حاليا.

وتابع :“نحن بحاجة لعودة ملعب الامير عبدالله الفيصل .. نتمنى في نهاية الموسم نشهد مناسبة رياضية او مباراة على هذا الملعب“.