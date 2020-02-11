العين يتلقى خسارة قاسية في افتتاح مشواره بمجموعات دوري أبطال آسيا (فيديو)

سقط فريق العين في فخ الخسارة أمام ضيفه سباهان أصفهان الإيراني صفر/4 خلال أولى مبارياتهما التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.
وسجل أهداف سباهان أصفهان الإيراني محمد موهيبي في الدقيقة 38 وكيروس سواريس فيراز في الدقيقة 46 وسوروش رافعي في الدقيقة 52 ومحمد طيبي في الدقيقة 78.
وبهذا الفوز، حصد سباهان أصفهان الإيراني أول ثلاث نقاط له في المجموعة، وظل فريق العين بلا نقاط.
فيديو : اهداف المباراة #سباهان_اصفهان الإيراني 4 – 0 #العين الإماراتي .. #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/xFPwJ9hV1G
— قنوات الكاس (@alkasschannel) February 11, 2020
فيديو : هدف #سباهان_اصفهان الإيراني يتقدم 1 – 0 على #العين الإماراتي .. #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/8Xbs0YCqjq
— قنوات الكاس (@alkasschannel) February 11, 2020
فيديو : هدف #سباهان_اصفهان الإيراني يتقدم 2 – 0 على #العين الإماراتي د45 .. #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/rpyxTLBe8y
— قنوات الكاس (@alkasschannel) February 11, 2020
فيديو : هدف #سباهان_اصفهان الإيراني يتقدم 3 – 0 على #العين الإماراتي د51 .. #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/kGLEqB3sOJ
— قنوات الكاس (@alkasschannel) February 11, 2020
فيديو : هدف #سباهان_اصفهان الإيراني يتقدم 4 – 0 على #العين الإماراتي د78 .. #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/Le4F08EOrW
— قنوات الكاس (@alkasschannel) February 11, 2020