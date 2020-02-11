 العين يتلقى خسارة قاسية في افتتاح مشواره بمجموعات دوري أبطال آسيا (فيديو) – إرم نيوز‬‎

العين يتلقى خسارة قاسية في افتتاح مشواره بمجموعات دوري أبطال آسيا (فيديو)

العين يتلقى خسارة قاسية في افتتاح مشواره بمجموعات دوري أبطال آسيا (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سقط فريق العين في فخ الخسارة أمام ضيفه سباهان أصفهان الإيراني صفر/4 خلال أولى مبارياتهما التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وسجل أهداف سباهان أصفهان الإيراني محمد موهيبي في الدقيقة 38 وكيروس سواريس فيراز في الدقيقة 46 وسوروش رافعي في الدقيقة 52 ومحمد طيبي في الدقيقة 78.

وبهذا الفوز، حصد سباهان أصفهان الإيراني أول ثلاث نقاط له في المجموعة، وظل فريق العين بلا نقاط.

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