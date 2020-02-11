أهداف مباراة العين ضد سباهان.. ”الزعيم“ يتأخر 4-0 (فيديو)

تقدم محمد محبي لاعب سباهان الإيراني بهدف في شباك العين الإماراتي، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وأحرز محبي هدفه برأسية قوية في الدقيقة 38.

وفي الدقيقة 46 سجل كيروس سواريس فيراز الثاني للفريق الإيراني.

وفي الدقيقة 52 سجل سوروش رافعي الثالث للفريق الإيراني.

ويتطلع العين لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار في مواجهة الاختبار الإيراني، بينما تضم المجموعة مواجهة أخرى بين النصر السعودي والسد القطري.

وأقيمت 6 مواجهات سابقة بين الفريقين، وكلها في دوري أبطال آسيا، وبدأت اللقاءات في نسخة 2005 بدور المجموعات وتعادلا في إيران بهدف لكل منهما، وفاز العين في الإمارات بنتيجة 3-2.

وتقابل الفريقان في دور المجموعات لنسخة دوري الأبطال عام 2007، وتعادلا في إيران بهدف لكل منهما، وفاز العين في ملعبه بنتيجة 3-2 أيضا.

وتقابل الفريقان في دور المجموعات لنسخة دوري الأبطال عام 2010، وتعادلا دون أهداف في إيران، وفاز العين في ملعبه بثنائية دون رد.

ولم يفز سباهان أصفهان في اللقاءات الستة على العين، الذي سجل 10 أهداف واستقبل 6 أهداف.

وصعد العين لمرحلة المجموعات بالنسخة الحالية، بعدما تخطى عقبة بونيودكور الأوزبكي بهدف نظيف في الدور التمهيدي الأخير.