أهداف مباراة العين ضد سباهان.. ”الزعيم“ يتأخر 4-0 (فيديو)

تقدم محمد محبي لاعب سباهان الإيراني بهدف في شباك العين الإماراتي، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.
وأحرز محبي هدفه برأسية قوية في الدقيقة 38.
فيديو : هدف #سباهان_اصفهان الإيراني يتقدم 1 – 0 على #العين الإماراتي .. #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/8Xbs0YCqjq
— قنوات الكاس (@alkasschannel) February 11, 2020
وفي الدقيقة 46 سجل كيروس سواريس فيراز الثاني للفريق الإيراني.
فيديو : هدف #سباهان_اصفهان الإيراني يتقدم 2 – 0 على #العين الإماراتي د45 .. #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/rpyxTLBe8y
— قنوات الكاس (@alkasschannel) February 11, 2020
وفي الدقيقة 52 سجل سوروش رافعي الثالث للفريق الإيراني.
فيديو : هدف #سباهان_اصفهان الإيراني يتقدم 3 – 0 على #العين الإماراتي د51 .. #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/kGLEqB3sOJ
— قنوات الكاس (@alkasschannel) February 11, 2020
ويتطلع العين لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار في مواجهة الاختبار الإيراني، بينما تضم المجموعة مواجهة أخرى بين النصر السعودي والسد القطري.
وأقيمت 6 مواجهات سابقة بين الفريقين، وكلها في دوري أبطال آسيا، وبدأت اللقاءات في نسخة 2005 بدور المجموعات وتعادلا في إيران بهدف لكل منهما، وفاز العين في الإمارات بنتيجة 3-2.
وتقابل الفريقان في دور المجموعات لنسخة دوري الأبطال عام 2007، وتعادلا في إيران بهدف لكل منهما، وفاز العين في ملعبه بنتيجة 3-2 أيضا.
وتقابل الفريقان في دور المجموعات لنسخة دوري الأبطال عام 2010، وتعادلا دون أهداف في إيران، وفاز العين في ملعبه بثنائية دون رد.
ولم يفز سباهان أصفهان في اللقاءات الستة على العين، الذي سجل 10 أهداف واستقبل 6 أهداف.
وصعد العين لمرحلة المجموعات بالنسخة الحالية، بعدما تخطى عقبة بونيودكور الأوزبكي بهدف نظيف في الدور التمهيدي الأخير.