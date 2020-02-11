 أهداف مباراة النصر والسد.. 2/2 (فيديو) – إرم نيوز‬‎

أهداف مباراة النصر والسد.. 2/2 (فيديو)

أهداف مباراة النصر والسد.. 2/2 (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تقدم المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم نادي النصر السعودي بهدف في شباك السد القطري، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في قمة مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال آسيا.

وأحرز حمدالله هدفه في الدقيقة السادسة بعد تلقيه بينية سحرية من سلطان الغنام، وأودع الكرة في الشباك.

ونجح الجزائري بغداد بونجاح في إحراز هدف التعادل للسد بعد هدف حمدالله بدقيقتين.

ومع بداية الشوط الثاني نجح حسن الهيدوس في إضافة الهدف الثاني للسد.
ولم يدم التقد طويلا حتى أعاد عبدالرحمن العبيد النتيجة للتعادل بهدف صاروخي.

وتترقب الجماهير مواجهة من العيار الثقيل بين الفريقين اللذين يضمان عددا كبيرا من النجوم، وعلى رأسهم الثنائي المغربي عبد الرزاق حمد الله هداف النصر، والجزائري بغداد بونجاح هداف السد.

وسبق أن تقابل الفريقان في 4 مواجهات سابقة، وكانت البداية في نسخة دوري أبطال آسيا 2011 في مرحلة المجموعات وفاز السد بهدف نظيف في قطر ثم تعادلا في السعودية بهدف لكل منهما.

وتقابل الفريقان في ربع نهائي دوري الأبطال خلال النسخة الماضية، وفاز النصر بنتيجة 2-1 في السعودية ولكنه خسر في قطر بنتيجة 3-1 وودع البطولة.

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