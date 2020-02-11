أهداف مباراة النصر والسد.. 2/2 (فيديو)

تقدم المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم نادي النصر السعودي بهدف في شباك السد القطري، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في قمة مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال آسيا.

وأحرز حمدالله هدفه في الدقيقة السادسة بعد تلقيه بينية سحرية من سلطان الغنام، وأودع الكرة في الشباك.

ونجح الجزائري بغداد بونجاح في إحراز هدف التعادل للسد بعد هدف حمدالله بدقيقتين.

ومع بداية الشوط الثاني نجح حسن الهيدوس في إضافة الهدف الثاني للسد.

ولم يدم التقد طويلا حتى أعاد عبدالرحمن العبيد النتيجة للتعادل بهدف صاروخي.

فيديو : هدف #النصر السعودي يتقدم 1 – 0 على #السد عبر حمد الله في الدقيقة 7 .. #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/KbNeDQRdyV — قنوات الكاس (@alkasschannel) February 11, 2020

فيديو : هدف #السد يعدل النتيجة 1 – 1 مع #النصر السعودي عبر بونجاح في الدقيقة 9 .. #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/Jlho0uEsWu — قنوات الكاس (@alkasschannel) February 11, 2020

فيديو : هدف #السد يتقدم 2 – 1 على #النصر السعودي عبر حسن الهيدوس في الدقيقة 48 .. #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/phMOGeQd0W — قنوات الكاس (@alkasschannel) February 11, 2020

فيديو : هدف #النصر السعودي يعدل النتيجة 2 – 2 مع #السد عبر عبد الرحمن العبيد في الدقيقة 53 .. #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/8yJpeiJV9D — قنوات الكاس (@alkasschannel) February 11, 2020

وتترقب الجماهير مواجهة من العيار الثقيل بين الفريقين اللذين يضمان عددا كبيرا من النجوم، وعلى رأسهم الثنائي المغربي عبد الرزاق حمد الله هداف النصر، والجزائري بغداد بونجاح هداف السد.

وسبق أن تقابل الفريقان في 4 مواجهات سابقة، وكانت البداية في نسخة دوري أبطال آسيا 2011 في مرحلة المجموعات وفاز السد بهدف نظيف في قطر ثم تعادلا في السعودية بهدف لكل منهما.

وتقابل الفريقان في ربع نهائي دوري الأبطال خلال النسخة الماضية، وفاز النصر بنتيجة 2-1 في السعودية ولكنه خسر في قطر بنتيجة 3-1 وودع البطولة.