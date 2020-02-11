الموعد والقنوات الناقلة والمعلقون والتشكيل.. كل ما تريد معرفته عن مباراة النصر ضد السد‎

تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء نحو العاصمة السعودية الرياض لمتابعة اللقاء المرتقب والصدام الكروي العربي المثير الذي يجمع بين النصر السعودي وضيفه السد القطري في قمة مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال آسيا.

وتترقب الجماهير مواجهة من العيار الثقيل بين الفريقين اللذين يضمان عددا كبيرا من النجوم على رأسهم الثنائي المغربي عبد الرزاق حمد الله هداف النصر والجزائري بغداد بونجاح هداف السد.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة النصر السعودي والسد القطري في دوري أبطال آسيا:

1 : 0 ????

1 : 1 ????

2 : 1 ????

3 : 1 ???? سيكون هذا هو اللقاء الخامس بين @AlNassrFC ???????? و @AlsaddSC ???????? في #دوري_أبطال_آسيا ????#النصر_السد pic.twitter.com/0PDWi7GGRj — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) February 11, 2020

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (الملك فهد الدولي) في الساعة السادسة والربع مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق حفيظ دراجي والكأس 3 بصوت المعلق أحمد الطيب، كما تنقل عبر قناة الاتحاد الآسيوي على يوتيوب.

تاريخ المواجهات

سبق أن تقابل الفريقان في 4 مواجهات سابقة، وكانت البداية في نسخة دوري أبطال آسيا 2011 في مرحلة المجموعات وفاز السد بهدف نظيف في قطر ثم تعادلا في السعودية بهدف لكل منهما.

وتقابل الفريقان في ربع نهائي دوري الأبطال خلال النسخة الماضية وفاز النصر بنتيجة 2-1 في السعودية ولكنه خسر في قطر بنتيجة 3-1 وودع البطولة.

مشاهدة مباراة #النصر_السد_دوري_ابطال_اسيا عبر قناة الاتحاد الآسيوي على يوتيوب فقط داخل السعوديةhttps://t.co/ibtQznhRFT — إرم سبورت (@EremSports) February 11, 2020

النصر وأفكار الفوز

يبحث فريق النصر عن تحقيق الفوز من أجل صدارة ترتيب المجموعة الرابعة وهو ما أكده المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للنصر قبل اللقاء مشيرا إلى أن فريقه ينظر لبطولة دوري أبطال آسيا كونها بطولة أساسية ومهمة ضمن حساباته ويسعى للفوز بلقبها.

وانتقد فيتوريا مسألة عدم استغلال الفرص التي تسنح للفريق مؤكدا أن النصر سيلعب للفوز على السد واستغلال المحاولات التي تسنح له في المباراة لترجمتها لأهداف.

ويغيب عن النصر الحارس وليد عبد الله وعمر هوساوي وعبد الله مادو وعبد الفتاح آدم ، ويعتمد النصر على تشكيلته التي تضم الحارس الأسترالي براد جونز وأمامه رباعي الدفاع عبد الإله العمري ونايف الماس وعبد الرحمن العبيد وسلطان الغنام.

ويقود خط الوسط يحيى الشهري وبجواره مختار علي وعبد الرحمن الدوسري مع مثلث الهجوم البرازيلي جوليانو والثنائي المغربي نور الدين أمرابط وعبد الرزاق حمد الله.

السد وطموحات تشافي

يراهن السد على طموحات مدربه الإسباني تشافي هيرنانديز بعد أن وصل لنصف نهائي النسخة الماضية ويتطلع هذه المرة لتحقيق اللقب القاري.

ويعاني السد غيابات مؤثرة بين صفوفه على رأسها علي أسد الذي تعرض لإصابة بقطع في وتر إكيليس وسالم الهاجري للإصابة أيضا وعبد الكريم حسن للإيقاف والمكسيكي ماركو فابيان لعدم القيد آسيويا.

ويعتمد تشافي على تشكيلته التي تضم الحارس سعد الدوسري وأمامه رباعي الدفاع طارق سلمان وخوخي بوعلام وبيدرو ميجيل وياسر أبوبكر ويقود خط الوسط الإسباني جابي والكوري الجنوبي نام تاي هي وأمامهما وحسن الهيدوس وعبد العزيز الأنصاري وأكرم عفيف خلف المهاجم الجزائري بغداد بونجاح.

وأكد عمرو أنور مدرب الاتحاد السعودي الأسبق لإرم نيوز أن اللقاء سيكون صعبا بين الفريقين لأنهما تقابلا في ربع نهائي النسخة الماضية وكل فريق يبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية.

وأضاف: ”الغيابات بالطبع ستؤثر خاصة أن السد يفتقد لاعبا صاحب خبرات مثل علي أسد، كما أن النصر لديه غيابات في خط الدفاع ولكن هناك مواجهة قوية وشرسة في خط الهجوم بين حمد الله وبونجاح فهما ثنائي رائع على مستوى اقتناص الأهداف ولديه خبرات كبيرة بجانب وجود صانعي اللعب أكرم عفيف ومرابط“.