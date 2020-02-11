هدف مباراة الشارقة والتعاون.. 1/0 للفريق السعودي (فيديو)

أحرز فيصل درويش مهاجم نادي التعاون السعودي هدفا رائعا، في شباك الشارقة، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في اختبارهما الأول بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2020.

وسدد درويش ضربة حرة في الدقيقة 34 فشل حارس الشارقة في التصدي لها لتسكن شباكه.

ويقع الشارقة في المجموعة الثالثة، التي تضم إلى جواره أندية: بیرسبولیس الإيراني، التعاون السعودي، والدحيل، وهي الجولة الأولى للفريقين في دور المجموعات، وتمثل اختبارا لهما.

ويدخل أصحاب الأرض اللقاء بمعنويات عالية؛ أملا في تقديم صورة مشرفة للكرة الإماراتية في البطولة القارية، وتحقيق بداية قوية على ملعبه وبين جماهيره. ويعتمد المدرب عبدالعزيز العنبري، على قائمة 24 لاعبا، ستكون جاهزة لخوض مباريات دوري الأبطال الآسيوي.

في المقابل، يدخل الفريق السعودي المواجهة، في ظل غياب 10 لاعبين، كما يفتقد التعاون المحترف الآسيوي، حيث فضّل الجهاز الفني عدم تغيير أي من الأجانب السبعة بالفريق؛ نظرا لحالة التجانس التي يعيشها الفريق حاليا.