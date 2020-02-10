نادي الهلال السعودي يستهل حملة الدفاع عن اللقب بالفوز على شاهر خودرو بدوري أبطال آسيا (فيديو)

استهل نادي الهلال السعودي حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال آسيا، بالفوز 2/0 على منافسه شاهر خودرو، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين في الجولة الأولى من المجموعة الثانية للمسابقة.

وأنهى الهلال الشوط الأول فائزا 1/0 سجله البيروفي آندري كاريلو في الدقيقة 45، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، بمساعدة جانغ هيون سوو.

وعزز المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز تقدم الهلال بالهدف الثاني في الدقيقة 69 من داخل المنطقة بمساعدة كاريلو.

وفع الهلال رصيده إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة.

وتقام مباريات الأندية السعودية مع الفرق الإيرانية على ملاعب محايدة، واختار الهلال اللعب على ملعب نادي الوصل الإماراتي.

وإلى جانب الهلال وشاهر خوردو، تضم مجموعة الزعيم ناديي باختاكور الأوزبكي وشباب الأهلي دبي.

وفي الجولة المقبلة يلعب الهلال مع شباب الأهلي دبي في الإمارات، يوم 17 فبراير، ثم يستضيف باختكور الشهر المقبل.