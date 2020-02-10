عبد الله عطيف قبل مباراة الهلال ضد شاهر خودرو: يجب أن ننسى أننا أبطال القارة (فيديو)

شدد عبد الله عطيف، نجم نادي الهلال السعودي، على حالة التركيز الموجودة بين لاعبي فريقه في ظل دفاعهم عن لقب بطولة دوري أبطال آسيا، التي يحملون لقبها الأخير، قبل مواجهة مهمة، يوم الاثنين، أمام شاهر خودرو الإيراني.

ويواجه الهلال السعودي نظيره شاهر خودرو الإيراني، مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، على ملعب ”زعبيل“ بنادي الوصل، في الإمارات.

ويقع نادي الهلال مع نظيره شاهر خودرو ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضا شباب الأهلي دبي الإماراتي، وباختاكور الأوزبكي.

وقال عطيف، في تصريحات تلفزيونية مساء الأحد، إن المنافسة في دوري المحترفين السعودي، هذا الموسم، شبيهة بالنسخة الماضية، حيث يتصارع فريقه على القمة مع النصر.

وأضاف: ”الأهلي أيضا ليس بعيدا عن المنافسة، والأكثر توفيقا وأقل أخطاء هو من سيتوج باللقب، وسيكون من نصيبنا بإذن الله“.

وأردف: ”الأهلي السعودي والسد القطري أصعب الأندية التي واجهناها في دوري أبطال آسيا، ومنذ بداية نسخة 2019 ونحن كنا متفائلين بتحقيق لقبها.. علينا الاحتفاظ به هذا الموسم، يجب أن ننسى أننا أبطال القارة، وأن نعمل بجهد في النسخة الجديدة للمسابقة“.

وتابع: ”زميلي الكوري الجنوبي، هيون سو، قال لي إذا وصلنا لنهائي آسيا أمام فريق ياباني، سأخبركم كيف نفوز.. وتأكدت أننا حصدنا اللقب، بعد هدف سالم الدوسري في شباك أوراوا بإياب النهائي“.

وأوضح: ”أتحدث العربية والإنجليزية فقط، وأعمل حاليا على دراسة اللغة الإسبانية.. وأحاول أن أكون هادئا، لأن الهدوء يقلل من ارتكاب الأخطاء“.

وواصل عطيف: ”الأخطاء واردة في كرة القدم، وتحدث من لاعبين كبار حول العالم، وأفضل اللعب في مركز (6)، لأن مركز (8) يحتاج جهدا أكبر في منطقة الوسط“.

وتابع: ”بدأت مسيرتي الاحترافية في الهلال، وأتمنى إنهاء مشواري الكروي داخله“.

وأكد: ”نحتاج لاحتراف 4 لاعبين سعوديين في أوروبا، بشرط ألا يكون ذلك في دوري قوي.. وأتمنى استمرار الفرنسي هيرفي رينارد كمدرب للأخضر لفترة طويلة، حيث سيصنع منتخبا قويا، فهو لديه تاريخ كبير، وكل ما يحتاجه هو الدعم ومنحه الفرصة للعمل“.