 هدف مباراة باختاكور ضد شباب الأهلي دبي.. ماشاريبوف يضع الفريق الأوزبكي في المقدمة (فيديو) – إرم نيوز‬‎

هدف مباراة باختاكور ضد شباب الأهلي دبي.. ماشاريبوف يضع الفريق الأوزبكي في المقدمة (فيديو)

هدف مباراة باختاكور ضد شباب الأهلي دبي.. ماشاريبوف يضع الفريق الأوزبكي في المقدمة (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

سجل جلال الدين ماشاريبوف، الهدف الأول لفريق باختاكور الأوزبكي، في شباك نظيره شباب الأهلي دبي، في المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء الاثنين، على ملعب باختاكور المركزي في طشقند، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثانية للبطولة القارية.

ويعود شباب الأهلي للبطولة الآسيوية بعد غياب 3 سنوات، وتحديداً منذ عام 2017، بصفته بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

شباب الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 36 نقطة بعد 16 جولة بفارق 6 نقاط كاملة عن أقرب منافسيه نادي الجزيرة، ويسعى شباب الأهلي في إبراز نجاحهم المحلي في آسيا من خلال مواجهتهم الأولى، في المقابل يتصدر نادي باختاكور الدوري الأوزباكي بفارق 19 نقطة بالإضافة إلى أنه مؤجل له مباراة حتى الآن.

ويعد نادي باختاكور هو المرشح الثاني في التأهل من هذه المجموعة بعد بطل النسخة الماضية نادي الهلال السعودي لذلك لن تكون مواجهة سهله للفريق الإماراتي الذي يرغب في فرض إسمه بقوة في منافسات هذه المجموعة،

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