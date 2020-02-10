هدف مباراة باختاكور ضد شباب الأهلي دبي.. ماشاريبوف يضع الفريق الأوزبكي في المقدمة (فيديو)

سجل جلال الدين ماشاريبوف، الهدف الأول لفريق باختاكور الأوزبكي، في شباك نظيره شباب الأهلي دبي، في المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء الاثنين، على ملعب باختاكور المركزي في طشقند، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثانية للبطولة القارية.

ويعود شباب الأهلي للبطولة الآسيوية بعد غياب 3 سنوات، وتحديداً منذ عام 2017، بصفته بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

فيديو | هدف .. باختاكور الأوزبكي يتقدم 1-0 على شباب الأهلي دبي الإماراتي في الدقيقة 18 .. #دوري_أبطال_آسيا pic.twitter.com/4cka3qK6JP — قنوات الكاس (@alkasschannel) February 10, 2020

شباب الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 36 نقطة بعد 16 جولة بفارق 6 نقاط كاملة عن أقرب منافسيه نادي الجزيرة، ويسعى شباب الأهلي في إبراز نجاحهم المحلي في آسيا من خلال مواجهتهم الأولى، في المقابل يتصدر نادي باختاكور الدوري الأوزباكي بفارق 19 نقطة بالإضافة إلى أنه مؤجل له مباراة حتى الآن.

ويعد نادي باختاكور هو المرشح الثاني في التأهل من هذه المجموعة بعد بطل النسخة الماضية نادي الهلال السعودي لذلك لن تكون مواجهة سهله للفريق الإماراتي الذي يرغب في فرض إسمه بقوة في منافسات هذه المجموعة،