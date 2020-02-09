مباراة الأهلي والوحدة.. غروس يؤكد غياب عمر السومة

أعلن المدرب السويسري كريستيان غروس المدير الفني للنادي الأهلي السعودي غياب النجم السوري عمر السومة عن مباراة الفريق مع الوحدة الإماراتي في الجولة الأولى بدوري أبطال آسيا.

وفي الثالث والعشرين من يناير، أعلن النادي الأهلي إصابة مهاجمه وهدافه عمر السومة بخلع في الكتف في الفوز 2/1 على الرائد.

وقال الأهلي في بيان: ”كشفت الفحوصات الطبية الأولية التي أجريت للاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي الكابتن عمر السومة عن تعرضه لخلع في الكتف“.

وأكمل غروس ”نلعب مباراة كل 3 أيام، وهذا مؤثر جدا على العامل البدني، لكننا جاهزون رغم كل شيء“.

وقلل المدرب من تأثير غيابات الأهلي وأوضح ”نحن فريق محترف، ولا نتأثر بهذا الأمر، وعلينا إيجاد البدائل، لكن المؤكد هو غياب عمر السومة“.

وأكد غروس أن مواجهة الوحدة ستكون صعبة وقوية، مشددا على أن الأهلي سيلعب بنفس الحماس الذي خاض به لقاء الملحق الآسيوي أمام استقلال دوشنبه.

وإلى جانب الأهلي والوحدة تضم المجموعة الشرطة العراقي، واستقلال طهران الإيراني.

عمر السومة سيغيب بسبب الإصابة ????

سنواجه أمام خصمٍ قوي لذا ستكون مباراة صعبة ⚔️

نلعب جميع المباريات من أجل الفوز فقط ✅

كرستيان غروس ???????? مدرب @ALAHLI_FC يتحدث قبل مباراة #الوحدة_الأهلي غدًا ????️ pic.twitter.com/osin2Wf5dp

— دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) February 9, 2020