نادي الهلال السعودي يحصد المركز الأول في استفتاء نادي العقد الآسيوي

كشف الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الأحد، عن حصول نادي الهلال السعودي على المركز الأول في استفتاء أفضل ناد بالعقد الأخير، وفق آراء الجماهير والمصوتين.

وشارك في الاستفتاء، 137 ألفا و58 صوتا، وحصل الهلال على الصدارة باكتساح التصويت.

وكتب الاتحاد الآسيوي: ”حصل نادي الهلال السعودي على خيار الجماهير لنادي العقد في دوري أبطال آسيا، وذلك بعد النتائج الرائعة التي حققها في السنوات العشر الأخيرة“.

وكان الهلال توج بلقب البطولة عام 2019، وحصل على الوصافة مرتين عامي 2014 و2017. وبعد الخسارة في النهائي مرتين، أثمرت مثابرة الهلال عن الفوز باللقب القاري عام 2019، بعدما تغلب في الدور النهائي على أوراوا ريد دايموندز الياباني بواقع 3-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

يذكر أن الهلال حصل على أصوات بنسبة وصلت إلى 87 %، بينما جاء غوانغزهو إيفرغراند الصيني ثانيا بنسبة 10 %، وبعده الثلاثي جيونبوك هيونداي، أوراوا ريد، والسد.

وكتب الاتحاد الآسيوي عن نادي الهلال: ”يعتبر الهلال من أبرز أندية قارة آسيا، من خلال نجاحه في الفوز بسبعة ألقاب على المستوى القاري، وقد كان خلال العقد الماضي من أبرز الأندية التي واصلت المنافسة بقوة على لقب دوري أبطال آسيا، قبل أن ينجح في تحقيق مراده العام الماضي“.

وأضاف: ”وشارك الهلال في جميع نسخ دوري أبطال آسيا عام 2019، وخرج من الدور الأول مرة واحدة فقط، ونال الوصافة مرتين عامي 2014 و2017“.

ووصلت بعثة الهلال إلى مدينة زعبيل الإماراتية، استعدادا لمواجهة شاهر خودرو الإيراني في أولي جولات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

ويلتقي الهلال مع نظيره خورود، مساء غد الاثنين، على ملعب زعبيل في مدينة دبي الإماراتية، وتأتي المباراة على أرض محايدة بعد عقوبة الأندية الإيرانية باللعب خارج دولتهم.