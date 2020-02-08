تقرير: فالكاو قد يرحل لصفوف نادي الهلال السعودي مجانا

كشفت تقارير صحفية تركية أن المهاجم الكولومبي رادميل فالكاو، مهاجم غالطة سراي قد ينتقل لصفوف نادي الهلال السعودي بالمجان، في صفقة انتقال حر في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقالت صحيفة ”aslanarenasi“، إن اللاعب لم يحصل على مستحقاته من غالطة سراي لمدة شهرين، حيث يوجد في عقده بند يتيح له فسخ تعاقده مع ناديه التركي حال لم يحصل على راتبه لمدة شهرين متتاليين.

ونقلت الصحيفة عن اللاعب قوله إنه يحترم ناديه التركي وجماهيره، وإنه لن يلجأ لتلك الخطوة، مبينا في الوقت نفسه أنه لا يفكر كثيرا في عرض الهلال في الوقت الحالي، كونه حال تنفيذه سيكون في الصيف المقبل.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى أن الهلال على استعداد لدفع مبلغ 12 مليون يورو نظير انتقال اللاعب لصفوفه في الميركاتو الصيفي المقبل، حيث قالت تلك التقارير إن وصول فالكاو سيكون على حساب الفرنسي بافيتمبي غوميز.

وانتقل فالكاو إلى غالطة سراي في صيف عام 2019 حيث وقع على عقد يمتد حتى يونيو 2022، بعد قدومه من موناكو الفرنسي الذي قضى في صفوفه 3 مواسم.

وخاض فالكاو هذا الموسم بقميص نادي غالطة سراي 15 مباراة بمختلف البطولات وسجل خلالها 6 أهداف أي بمعدل هدف كل 160 دقيقة.

فالكاو يملك مسيرة كروية مميزة من ريفر بليت وبورتو البرتغالي وأتلتيكو مدريد مرورا بمانشستر يونايتد ثم موناكو وتشيلسي.

الفرنسي غوميز انضم للهلال في صيف 2018 وهو هداف الفريق في الموسمين الماضيين، وكان له دور كبير في تحقيق الهلال للقب دوري أبطال آسيا، والمشاركة في بطولة العالم للأندية.