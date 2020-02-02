 نادي الهلال السعودي يعلن قائمته الآسيوية والرباعي الأجنبي (شاهد) – إرم نيوز‬‎

نادي الهلال السعودي يعلن قائمته الآسيوية والرباعي الأجنبي (شاهد)

نادي الهلال السعودي يعلن قائمته الآسيوية والرباعي الأجنبي (شاهد)

المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

أعلن نادي الهلال السعودي حامل لقب دوري أبطال آسيا قيد الرباعي الأجنبي المكون من: الكوري الجنوبي جانغ هيون سو، وأندريه كاريلو، والإيطالي سيباستيان جيوفينكو، والفرنسي بافيتيمبي غوميز.

وبذلك غاب السوري عمر خربين عن قائمة الموج الأزرق في دوري أبطال آسيا الموسم الجديد، وذلك بناءً على خيارات المدير الفني الروماني رزفان لوشيسكو.

ويشارك الهلال في دور المجموعات ضمن المجموعة الثانية إلى جوار شباب الأهلي دبي الإماراتي، وشهر خودرو الإيراني، وباختاكور الأوزبكي.

وفاز الهلال بلقب دوري أبطال آسيا الموسم الماضي على حساب أوراوا ريد دياموندز الياباني بفوزه ذهابًا وإيابًا بنتيجة 3-صفر في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

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