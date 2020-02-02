سالم الدوسري يثير الجدل حول مستقبله مع نادي الهلال بهذا الفيديو (شاهد)

أثار سالم الدوسري لاعب وسط نادي الهلال السعودي الجدل حول مستقبله مع الزعيم، بنشر مقطع فيديو على حسابه على ”سناب شات“.

ويظهر في مقطع الفيديو الإعلامي السوري مصطفى الأغا، ويقول فيه: ”ما تقبل تكون خطة بديلة لأحد، أو احتياط أو خيار ثان لأحد، إما أن تكون الأول في حياة الآخرين أو بلاها“.

وانتشر مقطع الفيديو بشكل واسع على موقع ”تويتر“ حيث قال الإعلامي عبدالعزيز المريسل، المعروف بانتمائه لنادي النصر: ”إذا الأمر ستحكمه الميول، فلم أتمنّ لاعبا ينضم لنادي النصر حاليا إلا أنت، وإعجابي بما تقدمه ليس وليد اليوم، بل هو من شهور“، في إشارة لسالم الدوسري“.

وأضاف ”لهذا لا عليك ممن يقول إنني أساندك لغرض معين وفي نفس الوقت أتحدى أي إعلامي هلالي يساندك، لا عليك ممن يقولون لك إنني أتحدث عن ميول، نعم أنا مهتم بالشأن النصراوي لكن رأيي فيك قلته منذ زمن وهذا أحد الأدلة“.

وأكمل المريسل ”أنت أفضل لاعب سعودي الآن وأتحدى أي إعلامي هلالي يقف معك مثلما أقف معك الآن“.

وأكمل ”أعدك أن أقاتل لتعود لوضعك الطبيعي فأنت أفضل لاعب سعودي الآن ووجودك في الدكة يعني أن منتخبنا السعودي ممكن يتأثر“، وأرفق تغريداته بوسم #حمله_اعاده_سالم29_اساسي“.

وتقلص دور سالم الدوسري مع المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، حيث يشير موقع ”transfermarkt“ إلى أن اللاعب شارك في 11 مباراة فقط الموسم الحالي، بواقع 7 مباريات في الدوري السعودي، و3 في كأس العالم للأندية، ومباراة في كأس خادم الحرمين الشريفين، وبلغ مجموع الدقائق 819 دقيقة، سجل فيها هدفين وصنع هدفين.

سالم الدوسري عبر السناب: ! pic.twitter.com/wkOybnc1jg — ماكس الهلالي (@hfc_x6) February 2, 2020

الكابتن @salem_d29

لا عليك ممن يقولون لك انني أتحدث عن ميول ، نعم أنا مهتم بالشأن النصراوي لكن رأيي فيك قلته منذ زمن و هذا احد الأدلة

أنت أفضل لاعب سعودي الان و اتحدى أي إعلامي هلالي يقف معك مثلما اقف معك الان #حمله_اعاده_سالم29_اساسي2

.https://t.co/i7V9gkhHmO — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) February 2, 2020

الترنيدو #سالم_الدوسري

اعجبني سنابك منذ قليل و شدتني الحكم و النصيحة التي وضعتهم و أعدك أن أعمل بهم و خاصة النصيحة لأنني من أشد معجبيك ، و إسمح لي أن أنقلها هنا في التويتر ليأخذ بها أي شخص #حمله_اعاده_سالم29_اساسي2

. pic.twitter.com/mcqYvvXPJU — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) February 2, 2020