تقارير: نادي الهلال السعودي يستقر على الرباعي الأجنبي بقائمة دوري أبطال آسيا

كشفت تقارير صحفية أن الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، على القائمة النهائية لأجانب الفريق في دوري أبطال آسيا.

وكان نادي الهلال توج بلقب النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا 2019 على حساب أوراوا الياباني بالانتصار في الذهاب 1-0 وبالنتيجة ذاتها في الإياب الذي أُقيم خارج السعودية.

ويقع الهلال ضمن فرق المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2020 برفقة شباب الأهلي وباختاكور الأوزبكي وشاهر خودرو.

وأوضحت صحيفة “الرياضية” السعودية أن المدرب الروماني رازفان لوشيسكو قد اختار أجانب الهلال في الآسيوية وهم الرباعي؛ المدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سو، والمهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز، والبيروفي أندري كاريلو، والإيطالي سيباستيان جيوفنيكو.

وأشارت الصحيفة إلى أن لوشيسكو قد احتار ما بين اختيار جيوفينكو أو كارلوس إدواردو لوضع أحدهما في القائمة الآسيوية للفريق.

وينتظر أن تكون مباراة الهلال الأولى في دوري أبطال آسيا ضد شاهر خودرو مساء يوم الاثنين الموافق الـ10 من فبراير الجاري، ثم سيتجه لمواجهة شباب الأهلي في الجولة الثانية يوم الـ17 من الشهر ذاته.

يذكر أن نادي الهلال يحتل المركز الأول في جدول ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد 35 نقطة من 16 مباراة خاضها ”الزعيم“.