رد الأندية الإيرانية على قرار الاتحاد الآسيوي بإقامة مبارياتها على ”أرض محايدة“

قالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا)، إن الأندية الأربعة المشاركة في دوري أبطال آسيا، جددت رفضها خوض أي مباراة على أرض محايدة بدلا من طهران، وذلك في خطاب رسمي وجهته للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الإثنين.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا الخطاب جاء ردا على رسالة من أمين عام الاتحاد الآسيوي، اليوم 20 يناير/كانون الثاني الجاري، حول قرارها بشأن ”الأرض المحايدة“ التي يفضلونها عند استضافتها الأندية الأخرى بدلا من طهران؛ بدعوى عدم توافر السلامة والأمن اللازمين في إيران.

وأضافت: ”عقد مدراء أندية، برسبوليس والاستقلال وشهرخودرو وسباهان، اجتماعا استثنائيا بحضور مسؤولي الاتحاد الإيراني، اليوم الإثنين، واتفقوا جميعا على توجيه خطاب جديد للاتحاد القاري، أكدوا فيه مجددا رفضهم التام لاستضافة الفرق الآسيوية خارج إيران“.

وركز الخطاب على 4 نقاط تتعلق بأن الأندية الإيرانية لا ترى مسوغا قانونيا بسلبها حق الاستضافة، وتجدد الرفض التام للاستضافة خارج البلاد. وأنها ستشارك في البطولة في حال أعلن الاتحاد الآسيوي رسميا موافقته على استضافتها للفرق المنافسة في إيران.

وأضافت الأندية الأربعة، أنها ستقبل تغيير موعد المباريات في جدول المسابقة عند موافقة الآسيوي على الشروط المذكورة أعلاه، ويطالبون بعقد اجتماع مع رئيس وأمين عام الاتحاد الآسيوي.

وكانت أشارت تقارير إلى أن الاتحاد الآسيوي اقترح قطر لاستضافة مباريات الأندية الإيرانية في البطولة، بعد حرمان الأندية من استضافة أي مباريات في دوري أبطال آسيا على أرضها؛ نظرا للاضطرابات الأمنية الجارية هناك؛ إثر سقوط الطائرة الأوكرانية في إيران، وتصاعد الأحداث في البلاد على إثر مقتل الجنرال قاسم سليماني في هجوم جوي أمريكي في العراق، مطلع الشهر الحالي.