بعد منع الأندية الإيرانية من إقامة مبارياتها الآسيوية بملاعبها.. رئيس اتحاد الكرة الإيراني: نحاول حل مشكلة‎

أعرب رئيس الاتحاد الإيراني بالوكالة لكرة القدم، حيدر بهاروند، عن أمله في أن يتمكن مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالوصول إلى حل يفضي بالعدول عن منع إقامة الأندية الإيرانية في إقامة مباراياتهم داخل إيران.

ونقلت وكالة أنباء ”فارس نيوز“، عن بهاروند خلال زيارته لمدينة جرجان شمال إيران، ”قرار الاتحاد الآسيوي ضد الأندية الإيرانية سياسي مع أن إيران هي أكثر دول العالم أمناً“.

وأضاف ”إن رؤساء الأندية الإيرانية المشاركة في دوري أبطال آسيا (برسبوليس واستقلال طهران وسباهان أصفهان وشهر خودرو مشهد)، أعلنت للاتحاد الآسيوي معارضتها لهذا القرار“، مشيراً إلى أن ”“كرة القدم لم تعد مجرد رياضة بل صناعة لها تأثير على المجتمع“.

وأشار رئيس الاتحاد الإيراني بالوكالة إلى أنه في استطلاع حديث للمشاركة بدوري أبطال آسيا، وافق 95 بالمئة بعدم حضور كأس أبطال آسيا، من دون أن يشير إلى تاريخ إجراء هذا الاستطلاع.

وقال بهاروند، ”إنه وفي الوقت الذي شهدت دول مثل السعودية والإمارات وفرنسا خلال الأعوام الأخيرة تحديات عسكرية وتظاهرات واسعة لم يجر تهديدها بمثل هذه القرارات إطلاقاً، فيما اتخذوا قرارا تجاه إيران التي تعد واحدة من أكثر دول العالم أمنا“.

وتابع المسؤول الإيراني ”نحن نقف بحزم وسندافع عن حق كرة القدم الوطنية“.

وبشأن تسمية مدرب للمنتخب الإيراني لكرة القدم، أوضح أن ”الأسبوع المقبل سيكون المهلة الأقصى لاختيار مدرب من بين الخيارات المحلية والأجنبية“، مبيناً أن ”أسطورة المنتخب الإيراني السابق علي دائي له حظوظ متساوية مع بقية الأسماء المطروحة“.