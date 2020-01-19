الاتحاد الآسيوي يعتمد قرار عدم إقامة مبارياته في إيران

اعتمد المكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، توصية لجنة المسابقات بعدم إقامة أي مباراة تندرج تحت مسابقاته في إيران، لحين إشعار آخر.

وقالت صحيفة الرياضية، إن المكتب التنفيذي اعتمد التوصية رسميا.

وكانت الأندية الإيرانية المشاركة في دوري أبطال آسيا قد هددت بالانسحاب من المسابقة إذا تم اعتماد توصية لجنة المسابقات.

وبحسب الرياضية، فإن الاتحاد الآسيوي اعتمد التوصية لأسباب عدة، بينها ”رفض جميع الحكام قبول التكاليف التي أسندت لهم لإدارة مباريات دوري أبطال آسيا 2020 في الأراضي الإيرانية“.

ودافع رئيس الاتحاد الإيراني الأسبق، أمير عابديني، عن قرار الاتحاد الآسيوي بمنع الأندية الإيرانية من إقامة مباراتهم داخل إيران، مضيفا أن ”هذا القرار طبيعي“.

وبرر عابديني قرار الاتحاد الآسيوي بالقول، إن ”العديد من شركات الطيران العالمية خفضت رحلاتها إلى إيران في ظل الظروف الحالية، وهذا الأمر يمكن أن يؤثر على أي اتصالات اجتماعية وسياسية“.

وأضاف: ”إذا كنا في هذا الموقف وحدث ذلك في الكويت أو في بلدان أخرى، فسنتخذ هذا القرار (عدم اللعب في تلك الدول)، ولسوء الحظ، فإن مدراءنا في المجال الرياضي والاجتماعي لا يعرفون أهمية كرة القدم“.

وبشأن الغرامات على الأندية الإيرانية في حال انسحابها من البطولة، قالت وكالة أنباء ”مهر“، إن المادتين 4.5 و 5.5، تنص على أن الغرامة في حال انسحاب أي من الفرق، فإنه سيتم تغريم كل ناد على الأقل 10 آلاف دولار إذا كان قرار الانسحاب قبل بدء البطولة بأكثر من 30 يوما.

وأضافت الوكالة في تقرير لها، أنه ”سيتم تغريم أي ناد يتنازل أو ينسحب من المباراة بمدة أقل من 30 يوما حتى بداية أول مباراة له، بما لا يقل عن 20 ألف دولار“، مشيرة إلى أنه ”كما تنص المادة 5.6 على إمكانية إضافة المزيد من العقوبات بحق النادي المنسحب، ويجوز للجنة التأديبية والانضباطية التابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم فرض المزيد من الحرمان، حسب تقديرها“.

وتابع التقرير، أنه ”مع بقاء أقل من 30 يوما على انطلاق دوري أبطال آسيا، من المحتمل أن تتضمن المادة 5.5 من اللوائح عقوبات على الأندية الإيرانية، مما يعني أنه سيتم فرض غرامة قدرها 20 ألف دولار، على الأقل، على كل ناد“.

ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم موقفه النهائي سواء بالانسحاب من مسابقات الاتحاد الآسيوي أو خوضها على ملاعب محايدة خلال الأيام المقبلة بحسب ما أعلنته وسائل إعلام إيرانية أمس على لسان رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم.