تعيين ياسر القحطاني سفيرًا لقرعة دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2020

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، المهاجم السعودي المعتزل ياسر القحطاني، لاعب نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق، سفيرًا لقرعة دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2020، التي تُسحب غدًا الثلاثاء في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وإلى جانب ياسر القحطاني سيشارك في سحب القرعة عدد من اللاعبين السابقين للعبة في قارة آسيا، منهم إبراهيم الغانم اللاعب السابق لمنتخب قطر ونادي الغرافة، وغاو لين اللاعب السابق في منتخب الصين وغوانغزهو ايفرغراند، وكيسوكي تسوبوي اللاعب السابق لمنتخب اليابان وأوراوا ريد دايموندز.

وتُوِّج نادي الهلال السعودي الشهر الماضي بلقب نسخة العام 2019، بعد فوزه 1/0 و2/0 على أوراوا ريد دياموندز الياباني في مباراتي النهائي.

وتسحب قرعة دور المجموعات لنسخة 2020 من البطولة الساعة 16:30 عصرًا بالتوقيت المحلي، 11:30 ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.

وتشهد البطولة مشاركة 6 أندية سبق لها التتويج بلقب البطولة بنظامها الجديد، هي إلى جانب الهلال كلٌّ من السد القطري، وتشونبوك هيونداي موتورز، وسوون سامسونغ بلو، وينغز وأولسان هيونداي من كوريا الجنوبية، وغوانغزهو إيفرغراند الصيني.

ويشارك في نسخة عام 2020 فريق تشيانغراي التايلاندي الذي يخوض المشاركة الأولى له في تاريخ البطولة، بعدما توج بلقب الدوري التايلاندي، علمًا بأن النادي فقد فرصة المشاركة في نسخة عام 2019 بعدما خسر بصعوبة أمام سانفريس هيروشيما الياباني في الدور التمهيدي، كما تشهد البطولة مشاركة نادي الشارقة، بطل الدوري الإماراتي 2019، والذي تُوِّج بلقب الدوري المحلي للمرة الأولى منذ 25 عامًا.

وحسب نظام سحب القرعة لأندية غرب آسيا، فإن أندية الإمارات ستوزع على المواقع A1 وB2 وC3 ويحصل الفريق المتأهل من مباراة الملحق 1 على الموقع D4، في المقابل توزع أندية السعودية على المواقع B1 وC2 وD3 ويحصل الفريق الفائز من مباراة الملحق 2 على الموقع A4.