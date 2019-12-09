كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال آسيا 2020

تجرى قرعة دوري أبطال آسيا للعام المقبل، غدًا الثلاثاء، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في ماليزيا بعد نحو ثلاثة أسابيع من تتويج نادي الهلال السعودي، بطل النسخة الحالية، باللقب القاري الثالث في تاريخه بالفوز على أوراوا رد دياموندز الياباني ذهابا وإيابا.

وستسحب قرعة دور المجموعات لنسخة 2020 من البطولة في العاصمة الماليزية كوالالمبور في تمام الساعة الـ 4:30 عصرًا بالتوقيت المحلي، الـ11:30 ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.

وتشهد البطولة مشاركة ستة أندية سبق لها التتويج بلقب البطولة بنظامها الجديد، هي إلى جانب الهلال كلٌّ من السد القطري وتشونبوك هيونداي موتورز وسوون سامسونغ بلو وينغز وأولسان هيونداي من كوريا الجنوبية، وغوانغزهو ايفرغراند الصيني.

ومن بين التطورات التي ستطرأ على النسخة المقبلة مشاركة بطلها في الدور التمهيدي لنسخة عام 2021، وذلك إذا لم يتمكن من التأهل عبر الدوري المحلي لبلاده في تعديل جديد على نظام البطولة.

نجوم يسحبون القرعة

وقال الاتحاد الآسيوي للعبة عبر موقعه على الإنترنت، إنه سيشارك في سحب قرعة البطولة عدد من النجوم السابقين للعبة في قارة آسيا، وقد تأكد مشاركة إبراهيم الغانم اللاعب السابق لمنتخب قطر ونادي الغرافة، وغاو لين اللاعب السابق في منتخب الصين وغوانغزهو ايفرغراند، وكيسوكي تسوبوي اللاعب السابق لمنتخب اليابان وأوراوا ريد دايموندز.

وقال داتو ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي: ”تواصل بطولة دوري أبطال آسيا تعزيز مكانتها كمنصة رائعة للاعبينا وفرقنا من أجل التألق، وقد زادت شعبية هذه البطولة عام 2019 مع ارتفاع أرقام المشاهدة التلفزيونية وتسجيل أرقام قياسية للمتابعة عبر جميع منصاتنا الرقمية“.

وأضاف: ”قرار تمكين بطل دوري أبطال آسيا 2020 من المشاركة في الدفاع عن لقبه عام 2021، يعكس تطبيق الاتحاد الآسيوي لأفضل الممارسات في العالم، وهو يتوافق مع التزامنا بتطوير مسابقاتنا حسب إطار الرؤية والمهمة“.

أندية جديدة

ويشارك في نسخة عام 2020 فريق تشيانغراي التايلاندي الذي يخوض المشاركة الأولى له في تاريخ البطولة، بعدما توج بلقب الدوري التايلاندي، علماً بأن النادي فقد فرصة المشاركة في نسخة عام 2019 بعدما خسر بصعوبة أمام سانفريس هيروشيما الياباني في الدور التمهيدي.

كما تشهد البطولة مشاركة نادي الشارقة، بطل الدوري الإماراتي 2019، والذي توج بلقب الدوري المحلي للمرة الأولى منذ 25 عامًا.

وحسب نظام سحب القرعة لأندية غرب آسيا، فإن أندية الإمارات ستوزع على المواقع A1 وB2 وC3 ويحصل الفريق المتأهل من مباراة الملحق 1 على الموقع D4، في المقابل توزع أندية السعودية على المواقع B1 وC2 وD3 ويحصل الفريق الفائز من مباراة الملحق 2 على الموقع A4.

وسيتم وضع أندية قطر بالمواقع C1 وD2، ويحصل الفريقان المتأهلان من الملحق 3 و4 على الموقعين A3 وB4 على التوالي، وتذهب أندية إيران إلى الموقعين D1 و C4 وممثل أوزبكستان في الموقع B3 وممثل العراق في الموقع A2 بينما في شرق آسيا، سيكون هنالك سيناريوهان لسحب القرعة.