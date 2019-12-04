تجاهل الاتحاد الآسيوي لأزمة الحارس وليد عبدالله يغضب نادي النصر السعودي

أبدت إدارة نادي النصر السعودي، دهشتها بعد تجاهل الاتحاد الآسيوي، للخطاب الذي تم إرساله للاستفسار عن حيثيات إيقاف وليد عبد الله حارس الفريق لمدة 5 مباريات.

وذكرت صحيفة ”الرياضية“ السعودية، يوم الأربعاء، أن النادي أرسل خطابًا للاتحاد الآسيوي، يبدي فيه دهشته من عدم الرد على الخطاب المرسل من جانبه الشهر الماضي.

وأضافت الصحيفة، أن النادي طلب من الاتحاد الآسيوي حيثيات قرار إيقاف حارس مرماه، تمهيدًا لرفع استئناف على القرار الانضباطي المرتبط بطرد اللاعب في مباراة السد، بربع نهائي النسخة الماضية.

وسيغيب عبدالله، وفقًا للعقوبة، عن 5 مباريات من مرحلة المجموعات في النسخة المقبلة من البطولة، فيما سيتم السماح له بالمشاركة فيها منذ الجولة السادسة من المرحلة ذاتها.

ويستند الإيقاف إلى تقرير من السريلانكي ديلان بيريرا، حكم المباراة، التي انتهت بفوز السد 3-1، وتأهله إلى قبل نهائي البطولة.

وكانت تقارير صحفية سعودية، قالت إن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد استقر على يوم الـ10 من ديسمبر الجاري من أجل إجراء قرعة النسخة الجديد من دوري أبطال آسيا 2020.

ومن المنتظر أن تكون النسخة الجديدة الأخيرة بالعدد الحالي 32 فريقًا، بينما سيتم توسيع عدد المشاركين إلى 40 ناديًا، إذ سيتم استحداث مجموعة إضافية في كل من منطقتي الشرق والغرب.

الأندية السعودية تُنافس في النسخة الجديدة بحضور أربعة أندية، إذ تُشارك أندية: النصر، الهلال، والتعاون من دور المجموعات مباشرة على أن يخوض الأهلي الملحق التمهيدي.

وكان النصر حجز مقعده بصفته حاملًا للقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، والهلال بصفته وصيفه، فيما تأهل التعاون الثالث في سلم الترتيب وحامل لقب بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

فيما سيخوض الأهلي الدور التمهيدي في البطولة بصفته صاحب المركز الرابع في سلم ترتيب الدوري.

وتمكن نادي الهلال السعودي من حصد لقب دوري أبطا آسيا 2019، على حساب نظيره أوراوا ريد دياموندز الياباني بالفوز عليه في مباراتي الذهاب والإياب، بنتيجة 3-0، إذ فاز الأزرق ذهابًا في الرياض بهدف دون رد وكرر فوزه في اليابان بثنائية نظيفة.