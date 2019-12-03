نورالدين أمرابط: طلبت من إدارة نادي النصر السعودي تمديد عقدي ورفضوا (فيديو)

كشف النجم المغربي نور الدين أمرابط، جناح نادي النصر السعودي، أنه طالب بتمديد عقده ولكنه واجه رفضًا من إدارة العالمي برئاسة صفوان السويكت.

وأمرابط، البالغ 32 عامًا، انتقل إلى نادي النصر، في صيف 2018، قادمًا من صفوف واتفورد الإنجليزي، حيث لعب مع الفريق الأول في 40 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 14 آخرين.

وكشف أمرابط في تصريحات لبرنامج ”صدى الملاعب“، عن تقديمه طلبًا إلى إدارة النصر، لتجديد عقده لمدة موسم آخر حتى 2022.

وقال في مستهل حواره: ”الحمدلله أنا سعيد وأعيش في بلد رائع، والعيش بين مكة والمدينة شرف كبير، وألعب مع أكبر الأندية السعودية وجمهور رائع نحن نحمل اللقب وهي لحظة رائعة أنت تلعب في هذا المستوى“.

وأضاف: ”لم تكن انطلاقتنا مثالية وليس خطأ الإدارة الجديدة ولكن هي المجموعة ونحن كلاعبين وجهاز فني علينا أن نتطور بشكل أكبر وهذا هو الأهم“.

وردًا على سؤال بشأن طلبه زيادة راتبه وقيمة العقد قال ”هذا شيء صحيح نسبيًا لأنه في حال تمديد العقد سيحدث زيادة مالية“.

أمرابط حصريا للصدى: لقد طلبت تمديد عقدي وهذا البلد يضم أفضل مكانين في العالم#صدى_الملاعب#mbc1 pic.twitter.com/181MVcqrmg — صدى الملاعب (@sadaalmalaeb) December 3, 2019

وشدد: ”لكن طلبت تمديد عقدي حتى 2022 حتى أجهز نفسي للمونديال والمشاركة مع المنتخب المغربي في كأس العالم هذا هو هدفي، وسألتهم وقالوا لأ، الأمر سهل، ومبررهم أنه سيأتي لاعبون أخرون ويطالبون بدورهم بعقود أطول قلت لهم أنتم أصحاب القرار، ولكنهم وعدوني بأنه إن قدمنا موسمًا مميزًا وكنا أبطالًا وحينها سيقدمون لي عقدًا جديدًا.. وعلينا أن ننتظر وسنرى ما سيحدث“.

وتابع: ”بالنسبة لي أقدم أفضل ما لدي وأنا سعيد الحمدلله في كرة القدم كل شيء مرتبط بالعطاء والنتائج لذا علينا أن نتحلى بمزيد من الثقة، نحن النصر نحن الأبطال وحتى على أرضية الملعب علينا أن نظهر للجميع أننا الأبطال، لا يجب علينا العودة أو تغيير التكتيك أو اللعب بطريقة دفاعية بالنسبة لي بفضل قوتنا ولاعبينا علينا أن نثمل مدا هجوميا حتى نضغط على المنافسين وحينها يمكننا الفوز على أي فريق.

الهلال

وعن نادي الهلال السعودي، قال: ”الجميع ينتظر هذه المباريات إنها بالعادة مباراة صعبة والأجوار فيها تكون مذهلة، ووالدي كانا هنا في المباراة التي جمعتنا أمام الهلال ولم يستمتعوا من قبل كما حدث في هذه المباراة، قالوا لي إن الناس كانت ودودة هنا والجميع كان سعيدا“.

وأبرز: ”أنا معجب بملعب الهلال لأنه واحد من أفضل الملاعب السعودية أرضية الملعب قريبة جدا من الجماهير والأرضية جيدة بالحقيقة وهو ملعب صغير لكنه ممتلئ، يوجب أن يتواجد مثل هذه الملاعب مستقبلًا في السعودية، وأنا توقعت فوز الهلال بالبطولة الآسيوية.. ولست خائفًا منهم ومبروك للهلال فوزهم بالطبع، وكذلك لدينا مجموعة رائعة من اللاعبين ولدينا جمهور يساندنا ونحن فزا سابقا عليهم“.