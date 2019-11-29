شباب الأهلي دبي يستوفي شروط ”الآسيوية“ ويشارك بدوري الأبطال باسمه الجديد

أشارت تقارير صحفية إماراتية إلى احتساب مشاركات النادي الأهلي سابقًا في المنافسات الآسيوية باسم نادي شباب الأهلي دبي باسمه الجديد بعد اعتراف الاتحاد الآسيوي باحتلال شباب الأهلي للمركز الثاني في نسخة العام 2015 من دوري أبطال آسيا.

وخسر الأهلي سابقًا بهدف نظيف في مجموع مباراتي الذهاب والعودة للدور النهائي لدوري أبطال آسيا العام 2015 أمام جوانغزو إيفرغراند الصيني الذي توج باللقب.

لكن صحيفة ”الاتحاد“ الإماراتية قالت اليوم إن نادي شباب الأهلي دبي تلقى موافقة الاتحاد القاري على احتساب نتائج الأهلي السابقة في سجله بعد استيفاء النادي الجديد لشروط الاتحاد.

واندمجت أندية الشباب ودبي مع الأهلي، في كيان رياضي جديد، لكن الاتحاد الآسيوي لم يعترف بهذا الكيان الجديد إلا بعد استيفاء النادي المتوج بلقب كأس رئيس الإمارات الموسم الماضي لكافة الشروط القانونية التي تفرضها المسابقة الآسيوية، خاصة فيما يتعلق بتغيير الاسم أو اللون أو المقر.

وأضافت الصحيفة ذاتها أن النادي تلقى رخصة المشاركة الآسيوية، عبر رابطة المحترفين، بما يؤكد عدم وجود أي إشكالية تحول دون المشاركة بالاسم الجديد.

كما سيتم أيضًا، احتساب المشاركات السابقة للنادي الأهلي سابقًا، في سجل شباب الأهلي دبي، بعد الاعتراف بحصوله على المركز الثاني لنسخة 2015 من دوري الأبطال حيث يستفيد شباب الأهلي من الرصيد السابق في دعم تصنيفه قاريًا، والحصول على نقاط إضافية مهمة تحافظ على مركز مناسب في ترتيب الأندية الآسيوية.

البطل الهلال

وأحرز الهلال بجدارة لقب دوري أبطال آسيا بعدما كرر فوزه على أوراوا، وردَّ دياموندز الياباني وانتصر بهدفين نظيفين خارج أرضه على استاد سايتاما، يوم الأحد الماضي.

وثأر الهلال لخسارته في نهائي دوري الأبطال أمام أوراوا في 2017، كما نجح العملاق السعودي بتعويض الهزيمة في نهائي 2014 أمام وسترن سيدني، واندرارز الأسترالي.

ولم يسبق للهلال، الذي يشتهر بلقب ”الزعيم“، أن تُوِّج باللقب منذ تغيير شكل المسابقة إلى شكلها الحالي في 2003، لكنه تُوِّج بطلًا للقارة عندما حمل كأس الأندية أبطال الدوري في 1992 و2000.

وحرم الهلال منافسه أوراوا من أن يصبح أول فريق ينال لقب دوري الأبطال، بشكله الحالي، 3 مرات بعدما تُوِّج أيضا في 2007.

وتأهل الهلال إلى كأس العالم للأندية في قطر الشهر المقبل، وأصبح ثالث الفرق العربية بعد الترجي التونسي بطل أفريقيا، والسد بطل قطر، وممثل أصحاب الأرض.