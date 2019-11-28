لاعبو نادي الهلال يحجزون جميع مراكز التشكيلة المثالية لنهائي دوري أبطال آسيا

سيطر لاعبو نادي الهلال السعودي، على جميع مقاعد التشكيلة المثالية لنهائي دوري أبطال آسيا، الذي جمع الزعيم مع أوراوا ريد دياموندز، الأحد الماضي.

واختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تشكيلة الهلال بالكامل، التي خاض بها مباراة الإياب، أمام أوراوا، على استاد سايتاما 2002، والتي حسمها النادي السعودي لصالحه بنتيجة 2/0.

وجاءت التشكيلة كالآتي:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

الدفاع: محمد البريك، علي البليهي، يانغ سو هون، ياسر الشهراني.

الوسط: سلمان الفرج، عبدالله عطيف، سالم الدوسري، كاريلو.

الهجوم: جيوفينكو، غوميز.

يشار إلى أن سالم الدوسري نال جائزة لاعب الأسبوع في دوري أبطال آسيا 2019، بعدما أسهم في تتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا، حين سجل الهدف الأول لفريقه على أوراو في إياب النهائي.

وتُوِّج الفرنسي بافيتيمبي غوميز، مهاجم الهلال بجائزتي هداف وأفضل لاعب في بطولة دوري أبطال آسيا بنسخة 2019.

وسجل غوميز هدف الهلال الثاني على أوراوا في إياب النهائي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، ورفع الأسد الفرنسي غوميز رصيده إلى 11 هدفًا، متفوقًا على البرازيلي ليوناردو دا سيلفا سوزا لاعب الوحدة الإماراتي صاحب الـ9 أهداف.

كما نال غوميز جائزة أفضل لاعب بالبطولة بعدما ساهم بقوة في فوز الزعيم باللقب، في حين نال الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، نجم فريق الهلال، جائزة رجل المباراة.

وثأر الهلال لخسارته في نهائي دوري الأبطال أمام أوراوا في 2017، كما نجح العملاق السعودي في تعويض الهزيمة في نهائي 2014 أمام وسترن سيدني واندرارز الأسترالي.

أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الخميس، إجراء الفرنسي بافيتيمبي غوميز هداف ونجم الفريق، لعملية جراحية ناجحة بموضع إصابته في إصبع اليد.

وسيخضع غوميز بعدها إلى الراحة لمدة 7 أيام، على أن يبدأ بعدها التدريبات البدنية واللياقية تدريجيًا، ما يعني غيابه عن مباراة الحبلين في دور الـ32 بكأس الملك، المقررة 7 ديسمبر / كانون أول المقبل.

وتعرض غوميز لهذه الإصابة في مباراة فريقه مع أوراوا ريد دايموندز الياباني، الأحد الماضي في مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا، والتي انتهت بفوز الزعيم 2/0 ليُتوَّج باللقب القاري.