الاتحاد الآسيوي يختار سالم الدوسري نجم الأسبوع في دوري أبطال آسيا

اقتنص سالم الدوسري، لاعب نادي الهلال السعودي، جائزة لاعب الأسبوع في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، بعدما سجل الهدف الأول لفريقه الذي نجح في التتويج بلقب البطولة، الأحد الماضي.

وحصل مهاجم نادي الهلال الكابتن سالم الدوسري، على أعلى تقييم بـ 9.4، ليكون لاعب الأسبوع في دوري أبطال آسيا.

وتغلب الهلال في إياب الدور النهائي على أوراوا ريد دايموندز بنتيجة 2-0 يوم الأحد في سايتاما، ليتفوق بواقع 3-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

هدف ⚽️

4 محاولات تسديد ????

25 تمريرة ???? 9.4 من ???? سالم الدوسري لاعب الأسبوع في #دوري_أبطال_آسيا ????https://t.co/IDIsiymr1K pic.twitter.com/xnqjRQAzFA — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) November 27, 2019

وفي المرتبة الثانية، جاء البيروفي أندريه كاريلو بتقييم 8، بعد أن صنع الهدف الثاني للمهاجم الفرنسي بافيتمبي جوميز ، كما صنع 4 فرص لزملائه، وأكمل 31 تمريرة ناجحة.

وفي المركز الثالث، يأتي حارس المرمى عبدالله المعيوف بتقييم 7.4، حيث حافظ على نظافة شباكه للمباراة الثانية على التوالي.

وحل رابعًا بافيتمبي جوميز مهاجم الهلال، والذي حصل في نهاية المباراة على جائزتي الهداف وأفضل لاعب في البطولة، حيث رفع رصيده إلى 11 هدفًا في البطولة، وجمع في المباراة 7.3 نقطة.

وحصل الظهير الأيمن لنادي الهلال الكابتن محمد البريك، على تقييم بـ 6.9، حيث حد من خطورة لاعبي أوراوا، ومنعهم من الاستحواذ على الكرة.

وجاء سادسًا شوساكو نيشاكاوا حارس مرمى أوراوا ريدز برصيد 6.7 نقطة، ثم عبدالله عطيف لاعب الوسط بـ6.6 ، والمدافع علي البليهي بـ (6.3 نقطة).

تمكن ”الزعيم“ من التتويج بأبطال آسيا 2019، للمرة الثالثة بالمجمل، والأولى بالمسمى الجديد، الذي بدأ عام 2003.

الهلال حقق بطولة دوري أبطال آسيا مرتين، عامي (1991-2000) بالمسمى القديم، فضلًا عن تتويجة ببطولة 2019، في حين حصل على الميدالية الفضية، كوصيف للبطولة القارية، خلال أعوام (1986-1987-2014-2017).

وحجز الهلال مقعدًا في بطولة كأس العالم للأندية 2019، للمرة الأولى في تاريخه، ليعيد المملكة إلى البطولة المونديالية، بعد غياب استمر 14 عامًا، منذ مشاركة الاتحاد في نسخة 2005.