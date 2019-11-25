نصراوي يتحول لتشجيع الهلال بعد تحقيقه دوري أبطال آسيا (فيديو‎)

تناقلت جماهير نادي الهلال السعودي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، انتقال مشجع نصراوي لتشجيع الهلال، بعد تتويج الزعيم بلقب دوري أبطال آسيا 2019.

وبحسب مقطع الفيديو المتداول، فإن المشجع النصراوي أعلن اعتزاله تشجيع النصر نهائيًا والاتجاه لتشجيع الهلال.

وقال المشجع في مقطع الفيديو: ”بحكم أنني نصراوي سابق أعلنها الآن بتاريخ 24/11/2019 أنني هلالي أنا وأسرتي وعائلتي الكريمة بنشجع الهلال“.

وأضاف: ”فعلًا نادٍ عريق ويستحق هذا الشيء أنا كنت في غفلة والآن صحيت، ولن أرجع عن هذا القرار“.

مشجع نصراوي يقول كنت في غفلة وصحيت

ويعتزل تشجيع النصر ويشجع الهلال هو وأسرته pic.twitter.com/ate5CmDYnf — #بطل كاس اسيا 2019 (@abooooood1402) November 25, 2019

ونجح الهلال في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا بعد غياب استمر 19 عامًا عقب فوزه على أوراوا الياباني 2/0.

وثأر الهلال لخسارته في نهائي دوري الأبطال أمام أوراوا في 2017، كما نجح العملاق السعودي في تعويض الهزيمة في نهائي 2014 أمام وسترن سيدني واندرارز الأسترالي.

وتأهل الهلال إلى بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في قطر من هذا العام، ليضرب موعدًا في أولى مواجهاته مع الترجي التونسي بطل أفريقيا.

وتقام مباراة الهلال السعودي والترجي التونسي يوم 14 ديسمبر في كأس العالم للأندية.

وتوِّج الفرنسي بافيتيمبي غوميز، مهاجم الهلال السعودي، بجائزتي هداف وأفضل لاعب في بطولة دوري أبطال آسيا بنسخة 2019.

ورفع الأسد الفرنسي غوميز رصيده إلى 11 هدفًا، متفوقًا على البرازيلي ليوناردو دا سيلفا سوزا لاعب الوحدة الإماراتي صاحب الـ9 أهداف.

ونال غوميز جائزة أفضل لاعب بالبطولة بعدما ساهم بقوة في فوز الزعيم باللقب، فيما نال الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، نجم فريق الهلال، جائزة رجل المباراة.