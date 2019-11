القبض على جماهير هلالية حرقت علم نادي النصر (فيديو)

View this post on Instagram

الجهات الأمنية تلقي القبض على أشخاص ظهروا في فيديو متداول وهم يحرقون يحرقون علم نادي النصر، ما سبب موجة غضب لجماهير "العالمي" #إرم_نيوز #أخبار #رياضة #السعودية #نادي_النصر #النصر #دوري_محمد_بن_سلمان_للمحترفين #العالمي #alnassrfc #الدوري_السعودي #فيديو #saudiarabia #sport #video #trend #news #العالمية_صعبة_قوية #العالمية_سهله_عليه