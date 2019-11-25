القبض على جماهير هلالية حرقت علم نادي النصر (فيديو)

ألقت الجهات الأمنية السعودية القبض على مجموعة من مشجعي نادي الهلال أحرقوا علم نادي النصر بعد سحبه في أحد الشوارع وإضرام النيران فيه.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأشخاص يرتدون قميص الهلال ويحملون لافتة عليها عَلَما النصر المنافس التقليدي للهلال في العاصمة الرياض ونادي أوراوا رد دياموندز الياباني ثم يضرمون النيران في اللافتة.

وفاز الهلال خارج أرضه 0/2 على أوراوا رد دياموندز أمام أكثر من 60 ألف مشجع للفريق الياباني يوم الأحد ليكرر فوزه في الذهاب بهدف ويثأر لخسارته أمام المنافس ذاته في نهائي 2017 وفي الملعب نفسه في سايتاما.

تداول ناشطون سعوديون على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، مقطع فيديو يظهر قيام أشخاص بإحراق شعار نادي النصر، الأمر الذي أثار الجدل.

ويأتي مقطع الفيديو بعد يوم من فوز نادي الهلال بلقب دوري أبطال آسيا، بتفوقه 2/0 على أوراوا الياباني، ليفوز باللقب بعد غياب 19 عامًا

وتباينت ردود أفعال المغردين على موقع ”تويتر“، علق الإعلامي الرياضي عادل الملحم: ”بصراحة جمهور واعٍ ومثقف. برافو. هالحين فايزين ومازال شعار النصر يؤرقكم ويقض مضاجعكم“.

بصراحة جمهور واعي ومثقف. برافو. هالحين فايزين ومازال شعار النصر يؤرقكم ويقض مضاجعكم https://t.co/kYs7K6VBwY — عادل الملحم – (@adelalmulhim) November 25, 2019

معقول وصل التعصب والاحتقان لدرجة وضع علم النصر مع علم أوراوى ودعسها بالاقدام على الارض وحرقها وفي الشارع أمام المارة؟ يجب تدخل النائب العام واستدعاؤهم ومحاسبتهم، وعلى ادارة النصر رفع شكوى عاجلة للجهات العليا ضد وليد الفراج وعادل التويجري وبرنامجه المثير للتعصب والاحتقان، الوضع خطير؟؟ — عبدالرحمن الخثلان (@wieRHKOuwRCBFq7) November 25, 2019

وكتب حساب باسم ”السكب“: ”ضغط 20 سنه انفجر في إحراق علم النصر“.

ضغط 20 سنه انفجر في احراق علم النصر — السكب (@NasserNSF) November 25, 2019

كما غرد حساب باسم عبدالرحمن الخثلان ”معقول وصل التعصب والاحتقان لدرجة وضع علم النصر مع علم أوراو ودعسها بالأقدام على الأرض وحرقها وفي الشارع أمام المارة، يجب تدخل النائب العام واستدعاؤهم ومحاسبتهم، وعلى إدارة النصر رفع شكوى عاجلة للجهات العليا ضد وليد الفراج وعادل التويجري وبرنامجه المثير للتعصب والاحتقان، الوضع خطير“.

في حين كتب ناصر الفهد ”من حق كل مشجع أن يحتفل بفريقه ويتغنى فيه ولكن دون تعصب وإساءة للآخرين، هذا ما جنيناه من برامج ومذيعي التعصب“.

@SaudiNews50 @News_Brk24

من سيحاسب الفاعل

وماهي العقوبه

وهل العقوبه ستكون رادعه له ولغيرة

علم النصر ???????????? يحترق ???????? pic.twitter.com/qIJHQpr8m0 — محمد الدويش الإمارات ???????? (@lazio5655) November 25, 2019

من حق كل مشجع

ان يحتفل بفريقه ويتغنى فيه ولكن بدون تعصب واساءه للإخرين هذا ماجنيناه من برامج ومذيعي التعصب ..⁉️

???????? pic.twitter.com/QFsQV7uQh6 — ????????ناصر الفهد (@nassr_15) November 25, 2019

وكتب آخر ”الحمد لله نصرنا الله على أوراوا ومخلفات أوراوا“، وكتب ثالث ”من قام بهذا العمل يمثل نفسه وأخلاقه ولا يمثل جماهير الهلال (حتى وإن تم فعله يومًا ما من جماهير النصر)، فالأعلام والشعارات تهزم بالإنجازات والبطولات وليس بالدعس عليها بالأقدام، يجب أن نرتقي بالفرحة والاحتفال.. زعيم وعالمي القارة“.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يسجل سالم الدوسري الهدف الأول للهلال في الدقيقة 74، في حين أضاف الفرنسي بافيتيمبي غوميز الهدف الثاني في الدقيقة 90+30، ليتوج الهلال باللقب بنتيجة إجمالية 3/0، ويستعيد اللقب الغائب منذ 19 عامًا.

وثأر الهلال لخسارته في نهائي دوري الأبطال أمام أوراوا في 2017، كما نجح العملاق السعودي في تعويض الهزيمة في نهائي 2014 أمام وسترن سيدني واندرارز الأسترالي.

وأكمل الهلال عقد الفرق المتأهلة لبطولة كأس العالم للأندية للعام 2019، التي ستنطلق الشهر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.

من حق كل مشجع

ان يحتفل بفريقه ويتغنى فيه ولكن بدون تعصب واساءه للإخرين هذا ماجنيناه من برامج ومذيعي التعصب ..⁉️

???????? pic.twitter.com/QFsQV7uQh6 — ????????ناصر الفهد (@nassr_15) November 25, 2019

وتأهل الهلال إلى بطولة كأس العالم للأندية المقررة إقامتها في قطر هذا العام، ليضرب موعدًا في أولى مواجهاته مع الترجي التونسي بطل أفريقيا.

وتقام مباراة الهلال السعودي والترجي التونسي يوم 14 ديسمبر في كأس العالم للأندية.

الجهات الأمنية تلقي القبض على حارقي علم النصر في الشرقيه من الذي أوصلنا الى هذه الأمور، لا أهلي ولا اتحاد ولا شباب، إنهم الفقراويه ترك الحبل على الغارب ولم تتم محاسبة جماهيرهم الغوغائيه شجعوا الأندية الأجنبيه على حساب ممثل الوطن لا وطنيه عندهم أين أنتم أيها المسؤولون عنهم ???????????????? pic.twitter.com/XzhY7tMJ9i — ????( Abo mohmad )???? (@abmsdyab5136) November 25, 2019

فيديو:

الجهات الأمنية تقبض على أشخاص قاموا بحرق علم نادي رياضي

. pic.twitter.com/KFdlo99WC0 — مجتمعنا (@KSASociety) November 25, 2019

ضغط 20 سنه انفجر في احراق علم النصر — السكب (@NasserNSF) November 25, 2019

وتحدث المنتمون للهلال بلهجة واثقة طيلة المشوار الآسيوي وبإيمان في قدرة الجيل الحالي على استعادة الأمجاد وتجنب الأخطاء التي حرمت ”الزعيم“ من الألقاب القارية منذ 2002.

ولم يخشَ الهلال مشهد امتلاء مدرجات إستاد سايتاما أو عدم الاعتياد على اللعب في طقس شديد البرودة أو حتى تفوقه بفارق ضئيل في الرياض.

وقال الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال عقب التتويج باللقب الآسيوي للمرة الثالثة: ”كنا نثق في تحقيق الفوز مع الاحترام للفريق المنافس، مباراة الذهاب زادت هذه الثقة وكل لاعب كان يملك إرادة قوية للفوز بعد صبر طويل“.

وأضاف المدرب الروماني: ”في اللحظة التي سجلنا فيها هدف التقدم، أصبحت واثقًا من أنه لا يوجد شيء سيجعلنا نفقد اللقب.. هذا الهدف أكد لي فوزنا باللقب“.

وبثقة مماثلة قال فهد بن نافل رئيس الهلال في تصريحات لمحطات تلفزيونية رياضية في السعودية: ”لم تكن مباراة صعبة“.

وأضاف ”شعرت بأننا أبطال آسيا قبل وقت طويل. تعاملت مع أشخاص ولاعبين أثق بهم تمامًا“.