بعد تتويح الهلال.. وليد الفراج يعتذر عن حدته خلال الفترة الماضية ويوضح الأسباب (شاهد)

اعتذر الإعلامي السعودي وليد الفراج عن حدته على المشجعين في الفترة الماضية، وذلك عبر حسابه في موقع ”تويتر“.

وكتب وليد الفراج، عقب تتويج نادي الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا: ”له الحمد والمنه، أعتذر لأي مشجع في أي مدرج على حدتي في الفترة الماضية، لكن كان لا بد من شيء من القسوة بعض الأحيان لإيقاف حملة غير نزيهة استهدفت مشاركة سفير الكرة السعودية والعربية في دوري أبطال آسيا“.

وأضاف الفراج: ”الآن انتهت المهمة وحصد سفيرنا الذهب وحقق الإنجاز، مبروك للجميع، انتهت القصة“.

لله الحمد والمنه ..

اعتذر لأي مشجع في اي مدرج على حدتي في الفترة الماضية لكن كان لابد من شيئ من القسوة بعض الأحيان لإيقاف حملة غير نزيهة استهدفت مشاركة سفير الكرة السعودية والعربية في دوري ابطال اسيا .

الان انتهت المهمه وحصد سفيرنا الذهب وحقق الإنجاز ، مبروك للجميع ، انتهت القصة. pic.twitter.com/2UCejNAAjm — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) November 24, 2019

ودخل الفراج في مناوشات عديدة عبر حسابه على تويتر وبرناممجه التلفزيوني مع مشجعي الأندية الذين أعلنوا دعمهم لنادي أوراوا بعد تأهل الهلال لنهائي دوري أبطال آسيا.

وتغلب الهلال 2/0 على أوراوا ريد دياموندز الياباني، على استاد سايتاما 2002، ليتوج باللقب بنتيجة إجمالية 3/0، مستفيدًا من فوزه ذهابًا 1/0 في الرياض.

وثأر الهلال من منافسه الياباني، الذي هزم النادي السعودي 1/2 بالنتيجة الإجمالية في نهائي العام 2017.

وأكمل الهلال عقد الفرق المتأهلة لبطولة كأس العالم للأندية للعام 2019، والتي ستنطلق الشهر المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.

وتأهل الهلال إلى بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في قطر من هذا العام، ليضرب موعدًا في أولى مواجهاته مع الترجي التونسي بطل أفريقيا.

وتقام مباراة الهلال السعودي والترجي التونسي يوم 14 ديسمبر في كأس العالم للأندية.